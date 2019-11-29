"Вы здесь благодаря Зеленскому!" Скороход рассказала, как запугивают недовольных "слуг народа"

Исключенная из рядов "Слуги народа" экс-нардеп Анна Скороход призналась, как "слуг" заставляют голосовать за законопроекты и чем угрожают, если те идут против "линии партии" Зеленского.

По ее словам, из-за этого в скором времени такая же участь, как и ее, ждет еще около 10-15 нардепов президентской политсили. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

"Ситуация меняется. Очень многие законопроекты депутаты от "Слуги народа" не поддерживают. Посмотрите на результаты голосования", – отметила Скороход.

Анна Скороход

Помимо этого, по ее словам, в рядах монобольшинства и ранее были "брожения".

"Просто кто-то жестко отстаивает свою позицию, кто-то говорит: "Я нажал зеленую кнопку, потому что большинство нажало. Зачем выделяться?" – подчеркнула она.

Бывший нардеп рассказала и о том, как могут наказать тех, кто не поддерживает "линию партии".

"Есть общий чат, куда пишут, как за какой закон голосовать. Спорные, лоббистские или вызывающие резонанс законы обсуждают на фракции. Когда видят, что не набирают необходимого количества голосов, начинается раскачка: "Надо проголосовать. Вы обязаны. Вы должны. Вы здесь благодаря Зеленскому", – добавила она.

Также подчеркнула: хотя в конце все решают, что таки действительно надо проголосовать, многие все равно делают по-своему и не голосуют. Поэтому, по ее словам, в ближайшее время такая же участь исключения из фракции может постичь еще 10-15 нардепов. Список кандидатов на вылет якобы уже подготовлен.

"Это те, кто высказывает свою точку зрения не боясь. Кстати, очень многие из нашей фракции меня поддержали. Некоторые говорили: "Мы хотим оказаться на вашем с Антоном (Поляковым. – Ред.) месте". Чтобы спокойно озвучивать то, что думаешь", – заверила Скороход.

Как писал OBOZREVATEL:

Анна Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" 15 ноября на закрытом заседании. Вместе с ней прогнали Антона Полякова.

Позже "слуги" избавились также от Романа Иванисова – он загремел в скандал с изнасилованием, за которое ранее был судим.

Президент Владимир Зеленский обрадовался громким исключениям из "Слуги народа". Он гордится тем, что "продолжается очищение".

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