"Вы не поверите": Вакарчук сделал заявление о судьбе "Океана Эльзы"

Лидер партии "Голос", фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не собирается покидать группу после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом Вакарчук рассказал в своем штабе после объявления результатов экзит-полов, написала ТСН.

Певец сказал, что он – человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов и аутентичность.

Святослав Вакарчук Репортер

"Разве я могу сказать вам, что мне больше неинтересно заниматься музыкой. Вы не поверите. Скажете, что я играю. Поскольку играть я не умею, скажу, что искренне считаю, нечего скрывать – "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься", – заявил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду в 8:00 21 июля стартовало голосование.

Согласно итогам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, которые объявили в 20:00 во время пресс-конференции, в новый состав ВРУ пройдут "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

В партии "Голос" заявили, что готовы к созданию коалиции с пропрезидентской партией "Слуга народа", если она будет придерживаться приоритетов, важных для политсилы Вакарчука.

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