Власти Украины собираются предложить отдельную платформу для переговоров по возвращению аннексированного Россией Крыма.
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Алексей Резников рассказал о планах по возврату Крыма
"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", – отметил он.
По словам Резникова, Украина будет предлагать формат международных переговоров о возврате Крыма и обсуждает его со своими партнерами.
"В первую очередь, когда я был у президента с премьер-министром, и мне предложили возглавить это министерство, то я сразу задал вопрос: "Я правильно понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме, и о временно оккупированной части Донбасса?". Ответ был: "Да, правильно понимаешь, только так и не иначе", – отметил вице-премьер.
Он напомнил, что первой его официальной командировкой в должности министра реинтеграции была поездка в Херсонскую область, на линию административной границы с Крымом.
Как писал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина планирует возвращать Крым путем развития собственного государства и с помощью международного давления.
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