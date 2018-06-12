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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Всякий имеет свой ум Голова, или Куда уехала политика

1.9т

Встречи во дворах я провожу уже около 10 лет и констатирую: никогда Харьков не был столь далек от политики, как сейчас. Самые политические вопросы это насчет того, когда уже, наконец, уволят Супрун и нет ли зарубежного заказа переполовинить население Украины. Всё остальное — благоустройство подъездов и дворов, детские площадки, дороги, лифты и т. п., но главное, конечно,— пенсии и тарифы. Ни партии, ни системы выборов никого не интересуют, даже о борьбе с коррупцией спрашивают как-то лениво, больше беспокоят цены и лишь бы только закончилась война. Признаков былого сепаратизма не обнаружено нигде. Занятому выживанием в новых пенсионно-медицинских условиях городу не до высокой политики.

Конечно, вряд ли нормально, что, пока местные органы избираются зачем-то от партий (Партия канализаций? Партия лифтов? Ну зачем этот политический бред???), разгребать жилищно-коммунальные вопросы должен депутат ВЕРХОВНОЙ РАДЫ и что фамилии своих областного и городского депутатов никто не знает, а помнят только партии, от которых они шли.

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Но с другой стороны, явный отход от настроя на Россию тоже очевиден, её просто все не любят и никто не хочет, чтоб было как на Донбассе. То есть деполитизация имеет и плюсы: народ стал умнее и прагматичнее и как бы плохо порой ни было, ему уже не до глупостей.

Да и сравнение с другими регионами тоже показывает: чем дальше городской голова от высокой политики и чем ближе он к коммунальным проблемам города, тем городу и лучше. Политика мешает, отвлекает и уводит в сторону. Сравнение Харькова и Львова говорит само за себя: отход мэра от высокой политики — несомненный позитив, а погружение в неё — наоборот. Где о сепаратизме и партийном противостоянии руководители города давно забыли, там уже и дороги стали лучше, чем даже в столице, где для местного политика из бокса любой снегопад всегда катастрофа. Зато руководит партией! Так вот, мусорный Львов — пример деятельности ещё одного политика и партруководителя во главе города.

От политики никуда не деться, но ей место на центральном уровне, где и должны заботиться о том, чтобы всякому городу были нрав и права (если мы, конечно, чем-то отличаемся от Украины времён Скороводы почти 3 века назад: условия всё же изменились!), и да займётся каждый своим делом. Причём не только когда сложно, но и когда совсем хорошо. Партии важны при выборах в Раду. Партии же на выборах местных, как и политические мэры,— глупость и вредительство.

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