Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что нужно максимально обеспечить способность Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это является вполне реальной целью, поскольку полная адаптация к стандартам НАТО в ближайшее время недостижима, сообщается на сайте Минобороны.

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Таран уволил экс-заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрея Рыженко, который отвечал за сотрудничество с НАТО и США.

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