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11 марта • обновлено в 20:14
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ВСУ и НАТО: Таран озвучил приоритеты на ближайшее время

2.5т
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Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что нужно максимально обеспечить способность Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это является вполне реальной целью, поскольку полная адаптация к стандартам НАТО в ближайшее время недостижима, сообщается на сайте Минобороны.

ВСУ и НАТО: Таран озвучил приоритеты на ближайшее время

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Таран уволил экс-заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрея Рыженко, который отвечал за сотрудничество с НАТО и США.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Андрей Таран
Место
Украина
Теги
НАТО Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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Юг Руси
Юг Руси
О, а он и не такой уж зрадник ))) А то изменник родины ... ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ну да, какая может быть полная адаптация с НАТО если у вас все вооружение это совковое старье которое у вас уже никто не захотел покупать.
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Старостенко Игорь
Старостенко Игорь
Однако - реалист.
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