ВСУ дали отпор: появились хорошие новости с Донбасса

Вооруженные силы Украины дали отпор вооруженным формированиям РФ, которые с 5 на 6 июня пять раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. Об этом сообщили на брифинге пресс-центра Объединенных сил.

Российские военные обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ Цензор.НЕТ

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

– вблизи села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское – из вооружения боевых машин пехоты;

– дважды в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Ужовка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи города Марьинка, из района населенного пункта Трудовская – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса mediarnbo.org

С 5 на 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, при этом трижды – с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Факты нарушений режима тишины зафиксировано вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Пески, Водяное, Чермалык, Павлополь, Крымск, Новолуганское, Золотое-4 и Станица Луганская.

Группами гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил предоставлено очередную помощь продуктами питания и предметами первого потребления малообеспеченным и многодетным семьям в населенных пунктах Травневое и Гладосово.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нардеп заявил, что новые договоренности экс-президента Украины Леонида Кучмы нанесли удар по морально-психологическому состоянию военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram