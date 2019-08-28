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Встреча Зеленского с Путиным: президент договорился с Меркель

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 28 августа провели телефонный разговор, в котором выступили за скорейшее проведение саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина".

"Канцлер и президент считают, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", – заявил он.

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uaportal.com

То, что лидеры обсудили ряд вопросов, подтвердил также и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский с Путиным встретятся на саммите, который пройдет в сентябре.

В Кремле ответили, что поддерживают идею проведения саммита в ближайшее время, однако настаивают на важности получения результатов от такой встречи.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Питон Каа
Питон Каа
А он точно с тем с кем надо договорился?
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4
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Антошин Денис, за "четыре за последний месяц разговора" думаю разок нарвался на развод, там где ему сказали, что Германия стратегический партнёр.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Питон Каа, Надо у Вована с Лексусом спросить
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звучит как начало анекдота. Решил как то Зеленский встретиться с Путиным и позвонил Меркель.....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Захаров Дмитрий, Без посредника как-то ссыкотно...
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