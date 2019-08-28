Встреча Зеленского с Путиным: президент договорился с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 28 августа провели телефонный разговор, в котором выступили за скорейшее проведение саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина".

"Канцлер и президент считают, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", – заявил он.

Зеленский поговорил с Меркель о саммите uaportal.com

То, что лидеры обсудили ряд вопросов, подтвердил также и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" – написал он в Twitter.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский с Путиным встретятся на саммите, который пройдет в сентябре.

В Кремле ответили, что поддерживают идею проведения саммита в ближайшее время, однако настаивают на важности получения результатов от такой встречи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!