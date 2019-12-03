Переговоры Зеленского и Путина: названы "красные линии" для Украины

Переговоры в "нормандской формате", которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам Украины по ряду направлений.
Об этом журналистам во время конференции NATO Engages в Лондоне заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".
Он пояснил, что это решение не является новым – так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.
"Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось", – сказал глава МИД.
"Для нас красная линия – изменения в Конституцию. Также красные линии – то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница [на территории ОРДЛО] должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования и так далее", – перечислил он.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Коллаж
Министр также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинской-российской границе в оккупированных частях Донбасса.
"Можно обсуждать различные варианты – например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", – подчеркнул он.
Принципиальной позицией Киева, как добавил Пристайко, является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", – отметил он.
Вадим Пристайко
Как писал OBOZREVATEL:
Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне заявил, что Россия занимается терроризмом на государственном уровне.
Он также высказал громкие претензии НАТО из-за войн в Украине и Грузии, заявив, что они начались как следствие нерешительности Альянса.
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