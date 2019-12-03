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4 декабря • обновлено в 01:43
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Переговоры Зеленского и Путина: названы "красные линии" для Украины

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Переговоры в "нормандской формате", которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам Украины по ряду направлений.

Об этом журналистам во время конференции NATO Engages в Лондоне заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".

Он пояснил, что это решение не является новым – так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

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"Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось", – сказал глава МИД.

"Для нас красная линия – изменения в Конституцию. Также красные линии – то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница [на территории ОРДЛО] должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования и так далее", – перечислил он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

Министр также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинской-российской границе в оккупированных частях Донбасса.

"Можно обсуждать различные варианты – например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", – подчеркнул он.

Принципиальной позицией Киева, как добавил Пристайко, является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", – отметил он.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу политика Министерство иностранных дел Украины
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