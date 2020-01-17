"Новая серия "Слуги народа": сеть взорвали пародии на тет-а-тет Зеленского и Гончарука

Украинцы бурно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского "дать шанс" премьер-министру Алексею Гончаруку, который написал заявление об отставке после слива в сеть скандальных записей его разговоров.

В сети нашлись противники такого шага и те, кому встреча "один на один" показалось смешной. Некоторые же встали на защиту Гончарука и его молодого правительства.

Так, бывший вице-премьер-министр Павел Розенко написал, что президент выбрал самый худший вариант выхода из скандала с "пленками" главы правительства. "Даже оставить Гончарука на должности можно было эффектнее", – отметил он.

Сеть взорвали пародии на тет-а-тет Зеленского и Гончарука

Із усіх варіантів виходу із ситуації з Урядом, Зеленськи ОБРАВ НАЙГІРШИЙ....👎👎👎



ЗАПАМ‘ЯТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСТ!! ☝️☝️☝️



Бо навіть залишити Гончарука на своїй посаді можна було ефектніше І ЕФЕКТИВНІШЕ!! — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) January 17, 2020

"Переживал за отношения Зеленского и Гончарука больше, чем за свои. Рад, что они снова вместе", – потроллил блогер Антон Ходза.

Советник премьера Юрий Голик поделился фото с Гончаруком, выразив ему полную поддержку и заявив о "наезде". Ранее так же сделали министры экономики и юстиции Тимофей Милованов и Денис Малюська.

Кроме того, встреча Зеленского с Гончаруком стала предметом для мэмов и смешных роликов. На видео наложили озвучку из передачи "Что? Где? Когда?", выбрав удачный момент обсуждения ухода одного из членов клуба. Также подставили фрагмент из сериала "Слуга народа", где герой Зеленского Василий Голобородько всех посылает в нецензурной форме.

"Новая серия "Слуги народа?", "Не уходи! Я все прощу!", "Спектакль клоунов", – посмеялись в сети.

Трудно избавиться от ощущения, что нам представили очередную серию из "Слуги народа". Правда, в жизни актеры были так себе. Гончарук совершенно не производил впечатления человека, искренне раскаивающегося и действительно собирающегося в отставку. https://t.co/aX9wcpCogI — Лев Мышкин (@Lev_Nik_Myshkin) January 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским. В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"

Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. Также он выступил с трибуны Рады, заявив, что продолжит работать. При этом выглядел достаточно веселым.

Вечером в тот же день Зеленский лично встретился с Гончаруком, заявив, что тот должен остаться на должности. Президент поставил перед премьером новые задачи.

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