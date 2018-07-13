Встреча с Трампом и вступление Украины в НАТО: появилось полное интервью Порошенко

Президент Петр Порошенко положительно оценил поездку в Брюссель, где он принял участие в саммите НАТО и провел встречу с Дональдом Трампом.

"Украина неуклонно приближается к членству в НАТО. Никто нас не остановит и сегодня это совершенно четко подтверждено в документе саммита, за который проголосовали все без исключения страны-члены", - сказал глава государства в интервью телеканалам.

По его словам, абсолютное большинство лидеров стран-членов НАТО признали, что отказ Украине в членстве был ошибкой.

Порошенко также рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы очень быстро развиваемся и о предоставлении консультативной помощи со стороны Соединенных Штатов, потому что это взаимовыгодное сотрудничество. Безусловно я поднял вопрос освобождения заложников и попросил поднять его на встрече, которая состоится в понедельник в Хельсинки. Безусловно, мы обсуждали и вопросы энергетической безопасности", - сказал он, отметив, что встреча была короткой, но продуктивной.

Также президент рассказал об экономической ситуации в Украине, борьбе с коррупцией и судебной реформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции курс вступления в НАТО и Евросоюз.