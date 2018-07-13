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Встреча с Трампом и вступление Украины в НАТО: появилось полное интервью Порошенко

1.6тЧитать новость на украинском

Президент Петр Порошенко положительно оценил поездку в Брюссель, где он принял участие в саммите НАТО и провел встречу с Дональдом Трампом.

"Украина неуклонно приближается к членству в НАТО. Никто нас не остановит и сегодня это совершенно четко подтверждено в документе саммита, за который проголосовали все без исключения страны-члены", - сказал глава государства в интервью телеканалам.

По его словам, абсолютное большинство лидеров стран-членов НАТО признали, что отказ Украине в членстве был ошибкой.

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Порошенко также рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы очень быстро развиваемся и о предоставлении консультативной помощи со стороны Соединенных Штатов, потому что это взаимовыгодное сотрудничество. Безусловно я поднял вопрос освобождения заложников и попросил поднять его на встрече, которая состоится в понедельник в Хельсинки. Безусловно, мы обсуждали и вопросы энергетической безопасности", - сказал он, отметив, что встреча была короткой, но продуктивной.

Также президент рассказал об экономической ситуации в Украине, борьбе с коррупцией и судебной реформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции курс вступления в НАТО и Евросоюз.

Читайте все новости по теме "Евроинтеграция" на Обозревателе.

Тема
Евроинтеграция
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
НАТО
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. --успел сказать Питюня, наполировывая туфли Трампа рукавом пиджака. И, уже вслед, промычал эту же фразу на мове..
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