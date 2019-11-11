Встреча Путина и Зеленского: названы новые сроки

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина состоится в "нормандском формате" в конце ноября.

Однако пока лидеры Франции, Германии, Украины и России не согласовали точную дату саммита. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки – Ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", – пояснил дипломат.

Также де Понсен не ответил, когда лидер Франции Эммануэль Макрон прибудет в Украину.

"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", – добавил он.

При этом в Кремле также сообщили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" все еще не определена.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведение сил – Ред)", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение всех сторон, участвующих в этом процессе.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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