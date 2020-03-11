Встреча Медведчука и Путина в Москве: в Раде ответили на выходку нардепа

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Москве (Россия) встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политик обговорил с главой страны-агрессора создание "парламентском измерения "нормандского формата". Также на встрече присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Виктор Владимирович, вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович. Недавно еще проинформировал о том, что у вас идея создать парламентское измерение "нормандского формата". Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то – не помню уже когда, но некоторое время назад – уже обсуждали эту тему. Конечно, если парламентарии в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту", – рассказал Путин

Путин и Медведчук

.Глава Кремля выразил надежду, что их "союз" удастся и заручится поддержкой Офиса президента Украины.

При этом Медведчук рассказал, якобы о желании стран-участниц "нормандского формата" создать межпарламентское объединение депутатов всех четырех государств.

"Когда я встречался в Париже и с представителями Сената, и Национального собрания, потом в Бундестаге, когда мы проводили встречу, то, в общем-то, это название укоренилось – "парламентское измерение нормандского формата", – сообщил лидер ОПЗЖ.

Путин и Медведчук в Кремле

Добавим, что пресс-служба Аппарата Верховной Рады уже ответила, что встреча народных депутатов с Путиным была личной инициативой ОПЗЖ.

"Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российской Федерации, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", – подчеркнули в сообщении.

Встреча Путина и Медведчука

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

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