Главная Новости
11 марта • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Встреча Медведчука и Путина в Москве: в Раде ответили на выходку нардепа

3.7т
Читать материал на украинском

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Москве (Россия) встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политик обговорил с главой страны-агрессора создание "парламентском измерения "нормандского формата". Также на встрече присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Виктор Владимирович, вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович. Недавно еще проинформировал о том, что у вас идея создать парламентское измерение "нормандского формата". Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то – не помню уже когда, но некоторое время назад – уже обсуждали эту тему. Конечно, если парламентарии в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту", – рассказал Путин

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

.Глава Кремля выразил надежду, что их "союз" удастся и заручится поддержкой Офиса президента Украины.

При этом Медведчук рассказал, якобы о желании стран-участниц "нормандского формата" создать межпарламентское объединение депутатов всех четырех государств.

"Когда я встречался в Париже и с представителями Сената, и Национального собрания, потом в Бундестаге, когда мы проводили встречу, то, в общем-то, это название укоренилось – "парламентское измерение нормандского формата", – сообщил лидер ОПЗЖ.

Путин и Медведчук в Кремле

Путин и Медведчук в Кремле

Добавим, что пресс-служба Аппарата Верховной Рады уже ответила, что встреча народных депутатов с Путиным была личной инициативой ОПЗЖ.

"Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российской Федерации, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", – подчеркнули в сообщении.

Встреча Путина и Медведчука

Встреча Путина и Медведчука

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Вячеслав Володин
Место
Россия
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
55
13
Смешно
0
Интересно
9
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пихто Дід
Пихто Дід
Обидва мерзотні таргани
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги