"Вспомните Израиль": Вакарчук озвучил план окончания войны на Донбассе. Видео

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал брать пример с Израиля и защищать свою страну без оглядки на реакцию мирового сообщества.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". По словам Вакарчука, необходимо защищаться от своих врагов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Святослав Вакарчук скриншот видео

"Мы любим вспоминать Израиль, экономикой и политикой которого восхищаемся. В начале 60-ых годов, когда враги государства вокруг решили поставить под сомнение сам факт существования страны, руководство Израиля поехало за помощью к международным партнерам. Все предлагали им договариваться", – подчеркнул Вакарчук.

Политик напомнил, как президент США Линдон Джонсон предложил премьер-министру Израиля Леви Эшколю договариваться с окружающими странами сугубо дипломатическим путем. Глава Белого Дома подчеркнул тогда, что если Израиль начнет серьезные не политические действия, то потеряет поддержку Запада, отметил Вакарчук.

"В результате учитель и интеллигент Леви Эшколь приехал домой и сказал, что у нас нет иного выхода, кроме как защищаться. Дальше была Шестидневная война, в результате которой Израиль установил мир на своих условиях, после чего США не прекратили с ним сотрудничать и работать. Мир любит сильных и успешных", – напомнил политик.

По его словам, чтобы установился мир, нужно прекратит стрелять, нужна безопасность на долгое время. Необходимо восстановить контроль над границей, вернуть суверенитет стране, установить украинские порядки, уверен Вакарчук.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Святослав Вакарчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского перестать заигрывать с врагами страны.

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