Вслед за Сурковым: названо будущее Захарченко

На оккупированной территории Донецкой области может произойти смена "власти" с отстранением нынешнего главаря Александра Захарченко и его "правой руки" Александра Тимофеева, более известного как Саша Ташкент.

Соответствующие слухи в последнее время распространены на Донбассе, пишет журналист и блогер Денис Казанский в своем Facebook.

"В мае был отстранен от кураторства над "Л/ДНР" Сурков. А поскольку Захарченко является его ставленником, то ему тоже пророчат скорое падение", - отметил он, добавив, сразу же будет отстранен и Тимофеев.

По словам Казанского, в качестве преемников рассматриваются кандидатуры Дениса Пушилина, Александра Ходаковского и бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Бобкова.

"Бывший народный депутат-регионал, с которого в 2014 году все и начиналось. Захарченко и Ташкент изначально действовали в Донецке как люди Бобкова и захватывали Донецкий горсовет по его приказу, так что Бобков может по праву считаться их крестным отцом", - написал он.

Журналист также обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин в своем недавнем интервью сравнил оккупированный Донбасс с Чечней и заявил о необходимости интегрировать "Л/ДНР" в Украину по чеченскому сценарию.

"Ровно эту же мысль в своих интервью обычно повторяет и Бобков. Видно, уже возомнил себя "донецким Кадыровым". Допускать реализации этого сценария, разумеется, нельзя... Кстати, надо будет проследить, кто в Украине подхватит эту кремлевскую методичку", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным источников в оккупированном Донецке, Захарченко скоро будет смещен со своего поста.