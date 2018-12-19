Ой, та все нормально. Це ж саме те, що зараз конче потрібно закріпити на законодавчому рівні. Як на мене – нормальна така законотворча ініціатива. І головне – своєчасна.

Група депутатів, з однієї маленької, але доволі невгамовної фракції вирішила блиснути креативом. Треба ж хоча б якось звернути на себе увагу. От і докладають до цього майже титанічні зусилля.

У парламенті офіційно зареєстровано законопроект за номером 9379 про проведення обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на посаду президента України.

Наші файні хлопці, що облаштувалися в урядовому кварталі, вже готові на офіційному рівні визнати – потрібно негайно позбутися конкуренції серед вітчизняних наркоманів, алкашів та психічнохворих. Які, час від часу спостерігаючи за цирковим виставами під куполом Ради, все частіше вбачають серед наших можновладців братів по розуму.

Новости Просто Куяльник

Я от тільки не зрозумів, чому мова йде лише про посаду президента. Чому йому бухати, нюхати, колотися та врешті-решт бути дурнем – зась, а депутатам що, можна? Щось тут вочевидь не допрацьовано.

Я розумію, що перебування під постійним кайфом – це одна з головних умов законотворчої діяльності нашого парламенту під керівництвом шановного спікера.

Але не можна ж необережно палитися. Треба негайно, хоча б по приколу, додати пункт про обов’язкову перевірку на любов до зеленого змія та на наявність мозку хоча б у частини кандидатів у депутати. Наприклад, тих чиє прізвище починається на якусь конкретну літеру. Або тих, хто буде обиратися в конкретних регіонах. А ще краще – всіх тих, хто раніше не працював у парламенті і не має жодних родинних зав’язків з діючими можновладцями.

Отже чекаємо бурхливого обговорення запропонованого законопроекту у стінах нашої Ради. Немає сумнівів, що вдячний за все здобуте за останній час, особливо у сфері поліпшення його особистого добробуту, пересічний громадянин, вкотре затамувавши подих, буде спостерігати за черговим шоу з-під куполу.

А тим часом, новини з рубрики "Наше Гуляй-Поле" поповнилися черговим епізодом.

Тимчасова слідча комісія Верховною Ради, яку було створено задля розслідування нападів на активістів, потрапила в чергову, м’яко кажучи, пікантну ситуацію.

Там така історія. Представники комісії приїхали до Одеси – з’ясувати деталі, зібрати інформацію стосовно правопорушень відносно активістів, поспілкуватися зі свідками, послухати версії потерпілих тощо.

Але з самого початку чомусь розмова пішла не в тому напрямку.

Як написав з цього приводу у своєму Facebook член ТСК, нардеп Мустафа Найєм, до кімнати, де засідала комісія, завітали ветерани АТО в камуфляжі. Частина їх залишилася у коридорі облдержадміністрації, де проходило засідання. Інші запропонували гостям міста спочатку дати відповіді на кілька життєвих питань, а вже потім проводити слідчі дії.

facebook.com/Mustafanayyem

Представники так званої одеської "Муніципальною варти", серед яких дійсно чимало учасників бойових дій на сході, виявили бажання з перших вуст дізнатися, в якому саме військкоматі народний депутат Мустафа Найєм перебуває на військовому обліку. Чи воював він зі зброєю у руках на Донбасі, а якщо ні, то чому? Чим конкретно він допоміг фронту, окрім промов з трибуни?

Як на мене, це доволі логічно. Додам, що, за словами свідків, жодної агресії з боку одеситів помічено не було. Хоча дехто дійсно відчував себе доволі некомфортно.

Що відповів Мустафа, і як на це відреагували ветерани – достеменно невідомо. Але є всі підстави спрогнозувати – на прийдешніх виборах до парламенту саме такі питання будуть лунати набагато частіше за інші. А спроби переказати черговий випуск новин на "правильних" телеканалах можуть призвести до небажаних і неочікуваних наслідків.