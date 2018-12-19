Ой, та все нормально. Це ж саме те, що зараз конче потрібно закріпити на законодавчому рівні. Як на мене – нормальна така законотворча ініціатива. І головне – своєчасна.
Група депутатів, з однієї маленької, але доволі невгамовної фракції вирішила блиснути креативом. Треба ж хоча б якось звернути на себе увагу. От і докладають до цього майже титанічні зусилля.
У парламенті офіційно зареєстровано законопроект за номером 9379 про проведення обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на посаду президента України.
Наші файні хлопці, що облаштувалися в урядовому кварталі, вже готові на офіційному рівні визнати – потрібно негайно позбутися конкуренції серед вітчизняних наркоманів, алкашів та психічнохворих. Які, час від часу спостерігаючи за цирковим виставами під куполом Ради, все частіше вбачають серед наших можновладців братів по розуму.
Я от тільки не зрозумів, чому мова йде лише про посаду президента. Чому йому бухати, нюхати, колотися та врешті-решт бути дурнем – зась, а депутатам що, можна? Щось тут вочевидь не допрацьовано.
Я розумію, що перебування під постійним кайфом – це одна з головних умов законотворчої діяльності нашого парламенту під керівництвом шановного спікера.
Але не можна ж необережно палитися. Треба негайно, хоча б по приколу, додати пункт про обов’язкову перевірку на любов до зеленого змія та на наявність мозку хоча б у частини кандидатів у депутати. Наприклад, тих чиє прізвище починається на якусь конкретну літеру. Або тих, хто буде обиратися в конкретних регіонах. А ще краще – всіх тих, хто раніше не працював у парламенті і не має жодних родинних зав’язків з діючими можновладцями.
Отже чекаємо бурхливого обговорення запропонованого законопроекту у стінах нашої Ради. Немає сумнівів, що вдячний за все здобуте за останній час, особливо у сфері поліпшення його особистого добробуту, пересічний громадянин, вкотре затамувавши подих, буде спостерігати за черговим шоу з-під куполу.
А тим часом, новини з рубрики "Наше Гуляй-Поле" поповнилися черговим епізодом.
Тимчасова слідча комісія Верховною Ради, яку було створено задля розслідування нападів на активістів, потрапила в чергову, м’яко кажучи, пікантну ситуацію.
Там така історія. Представники комісії приїхали до Одеси – з’ясувати деталі, зібрати інформацію стосовно правопорушень відносно активістів, поспілкуватися зі свідками, послухати версії потерпілих тощо.
Але з самого початку чомусь розмова пішла не в тому напрямку.
Як написав з цього приводу у своєму Facebook член ТСК, нардеп Мустафа Найєм, до кімнати, де засідала комісія, завітали ветерани АТО в камуфляжі. Частина їх залишилася у коридорі облдержадміністрації, де проходило засідання. Інші запропонували гостям міста спочатку дати відповіді на кілька життєвих питань, а вже потім проводити слідчі дії.
facebook.com/Mustafanayyem
Представники так званої одеської "Муніципальною варти", серед яких дійсно чимало учасників бойових дій на сході, виявили бажання з перших вуст дізнатися, в якому саме військкоматі народний депутат Мустафа Найєм перебуває на військовому обліку. Чи воював він зі зброєю у руках на Донбасі, а якщо ні, то чому? Чим конкретно він допоміг фронту, окрім промов з трибуни?
Як на мене, це доволі логічно. Додам, що, за словами свідків, жодної агресії з боку одеситів помічено не було. Хоча дехто дійсно відчував себе доволі некомфортно.
Що відповів Мустафа, і як на це відреагували ветерани – достеменно невідомо. Але є всі підстави спрогнозувати – на прийдешніх виборах до парламенту саме такі питання будуть лунати набагато частіше за інші. А спроби переказати черговий випуск новин на "правильних" телеканалах можуть призвести до небажаних і неочікуваних наслідків.
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