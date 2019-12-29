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29 декабря • обновлено в 19:34
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"Всех на всех": Пристайко заговорил о новом обмене пленными с РФ

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Главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех".

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко 29 декабря после завершения обмена пленными с "Л/ДНР".

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом", – написал дипломат.

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"Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" – это приоритет", – отметил Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, накануне Служба безопасности Украины обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
С РФ? Так вы, дегенераты, с РФ своих граждан на своих граждан, но инакомыслящих, меняете? Это просто шикарно!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Брехун.
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