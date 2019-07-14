Впервые в Украине: ЦИК устроила настоящую "революцию" перед выборами

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине показала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Так, сейчас на сайте комиссии есть снимки всех 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах. В движении "Чесно" уже назвали это настоящим прорывом.

"Обнародование ЦИК фото кандидатов-мажоритарщиков – это настоящая революция. Впервые избиратель может увидеть, кто борется за его голос, не на участке в день голосования, а на экране компьютера или смартфона. Но самое главное, что теперь мы можем идентифицировать многочисленных техкандидатов и "клонов" известных кандидатов", – сказала координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

Выборы в Украине Иллюстрация

Отмечается, что фото кандидатов из списков также могут появиться на сайте ЦИК.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий на внеочередные выборы в Верховную Раду.

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