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27 сентября • обновлено в 19:00
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Впервые в истории: социолог рассказал об уникальном достижении Зеленского

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Владимир Зеленский первым среди президентов Украины смог сразу после избрания не только не растерять, но и нарастить свой рейтинг.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, украинцы продолжают возлагать большие надежды на новую власть.

"История Украины говорит, что после прихода каждого президента и каждой новой власти происходит снижение поддержки деятельности. В нашем случае, если Владимир Зеленский имел удовлетворенность деятельностью несколько ниже после своей инаугурации, а на данный момент она еще выросла – 71%. Личное доверие еще выше", – рассказал Антипович.

Как сообщил социолог, личный рейтинг президента влияет на отношение украинцев к партии "Слуга народа" и парламенту в целом: "Удовлетворенность деятельностью Верховной Рады, которая была избрана в июле, составляет почти 40%. Этому органу в конце каденции прошлой Верховной Рады доверяли 4-5%".

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По его словам, украинцы демонстрируют "высокие ожидания и большие надежды на новоизбранную власть".

Антипович также отметил, что у каждого политика после избрания на высокий пост есть период "медового месяца", когда доверие к нему находится на максимальном уровне.

"Про медовый месяц можно было говорить после прихода каждого нового президента перед Владимиром Зеленским. Он длится 6-9 месяцев, когда максимальные показатели фиксируются на том же уровне и потом потихоньку спадают. На данный момент скоро полгода, как Владимир Зеленский является президентом. Спада нет, есть рост. Рост удовлетворенности деятельностью после избрания – это вообще впервые в истории Украины", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, сразу после избрания украинцы давали Зеленскому короткие сроки для улучения ситуации в государстве – 100 дней, полгода, год. Спустя всего несколько месяцев они говорят про "год-два-три".

"Медовый месяц Владимира Зеленского явно будет дольше, чем у предыдущих президентов. Понятно, что в какой-то момент и рейтинги Зеленского пойдут вниз. Законодательные инициативы, которые касаются предпринимательства, вопросы земли, мира на Донбассе... Все эти направления в какой-то момент могут разделять общество. На этом фоне конкретная деятельность относительно развития украинского государства будет получать как сторонников, так и противников", – заявил Антипович.

"А там можно распустить Верховную Раду, можно сажать представителей партии "Слуга народа" за казнокрадство и получать еще более высокие показатели", – добавил он.

Впервые в истории: социолог рассказал об уникальном достижении Зеленского

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог Алексей Антипович также рассказал, сколько в Украине сторонников президента России Владимира Путина.

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Темы
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Персоны
Владимир Зеленский Алексей Антипович
Место
Украина
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем тупей народ - тем большую поддержку имеет их вождь ибо минимальная разница в интеллекте тут играет огромную роль. Это я про племена Амазонии, вы не подумайте, я не про Украину. А жизнь - она учит жестко, четко и неотвратимо заставляет шевелить извилинами, хотя уже бывает поздно....
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Serov Oleg
Serov Oleg
это,что,тупое порохоботское стадо зря старается,выпрыгивая из обосранных шаровар и проклиная клоуна за любое его действие?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Потому что большинство не понимает процессов происходящего и не понимают последствий. Если отделить пиар, шутки, популизм, а так же знать аналогичные примеры в истории других стран, то становится страшно за Украину. Просто экономическая деградация - это был бы лучший сценарий в текущей ситуации. Но главный вопрос теперь стоит о существовании самой страны. Многие действия власти дают всё больше возможности противнику в перспективе закончить свое грязное дело.
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руденко евгений
руденко евгений
Шевченко Николай, не боись!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, об'єктивно
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