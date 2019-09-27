Впервые в истории: социолог рассказал об уникальном достижении Зеленского

Владимир Зеленский первым среди президентов Украины смог сразу после избрания не только не растерять, но и нарастить свой рейтинг.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, украинцы продолжают возлагать большие надежды на новую власть.

"История Украины говорит, что после прихода каждого президента и каждой новой власти происходит снижение поддержки деятельности. В нашем случае, если Владимир Зеленский имел удовлетворенность деятельностью несколько ниже после своей инаугурации, а на данный момент она еще выросла – 71%. Личное доверие еще выше", – рассказал Антипович.

Как сообщил социолог, личный рейтинг президента влияет на отношение украинцев к партии "Слуга народа" и парламенту в целом: "Удовлетворенность деятельностью Верховной Рады, которая была избрана в июле, составляет почти 40%. Этому органу в конце каденции прошлой Верховной Рады доверяли 4-5%".

По его словам, украинцы демонстрируют "высокие ожидания и большие надежды на новоизбранную власть".

Антипович также отметил, что у каждого политика после избрания на высокий пост есть период "медового месяца", когда доверие к нему находится на максимальном уровне.

"Про медовый месяц можно было говорить после прихода каждого нового президента перед Владимиром Зеленским. Он длится 6-9 месяцев, когда максимальные показатели фиксируются на том же уровне и потом потихоньку спадают. На данный момент скоро полгода, как Владимир Зеленский является президентом. Спада нет, есть рост. Рост удовлетворенности деятельностью после избрания – это вообще впервые в истории Украины", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, сразу после избрания украинцы давали Зеленскому короткие сроки для улучения ситуации в государстве – 100 дней, полгода, год. Спустя всего несколько месяцев они говорят про "год-два-три".

"Медовый месяц Владимира Зеленского явно будет дольше, чем у предыдущих президентов. Понятно, что в какой-то момент и рейтинги Зеленского пойдут вниз. Законодательные инициативы, которые касаются предпринимательства, вопросы земли, мира на Донбассе... Все эти направления в какой-то момент могут разделять общество. На этом фоне конкретная деятельность относительно развития украинского государства будет получать как сторонников, так и противников", – заявил Антипович.

"А там можно распустить Верховную Раду, можно сажать представителей партии "Слуга народа" за казнокрадство и получать еще более высокие показатели", – добавил он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог Алексей Антипович также рассказал, сколько в Украине сторонников президента России Владимира Путина.

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