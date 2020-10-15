Вопрос Зеленского по Донбассу с ажиотажем восприняли в сети

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • В Facebook разгорелась дискуссия о целесообразности второго вопроса Зеленского

  • По словам комментаторов, людям нужно объяснить термин "свободная экономическая зона" на Донбассе

  • Некоторые пользователи посчитали, что президент снимает с себя ответственность

Под постом Зеленского разгорелась дискуссия

Второй вопрос президента Украины Владимира Зеленского в рамках всенародного опроса на местных выборах 25 октября вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.

Зеленский спросил, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе. В комментариях под постами президента и OBOZREVATEL в Facebook разгорелась дискуссия о целесообразности такого вопроса.

"Неужели монобольшинство не может это решить?.. Сейчас это выглядит как снятие с себя ответственности", "А чем другие регионы хуже или лучше? Вы же утверждаете, что мы одна страна!", "Лучше бы свободная экономическая зона от коррупции на территории всей Украины", – пишут пользователи.

По словам комментаторов, людям нужно объяснить термин "свободная экономическая зона".

"Сколько процентов украинцев понимают понятие "свободной экономической зоны"? Что такое Донбасс, какие терирории входят в данную территориальную единицу?" – спрашивает украинка.

"Что вы имеете в виду под словом "Донбасс", какой в конце концов эффект предполагается от создания такой "зоны"? Или это все я сам должен угадать и рассчитать?" – добавляет другой пользователь.

Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.

  • В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.

  • 15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится поставить украинцам Зеленский.

  • Как видно из списка, первыми в нем идут уже озвученные главой государства вопросы, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создание свободной экономической зоны на Донбассе.

  • Тогда как в следующих вопросах Зеленский якобы интересуется, поддерживают ли украинцы: сокращение количества народных депутатов до 300; легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных; право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.