Вопрос Зеленского по Донбассу с ажиотажем восприняли в сети

Второй вопрос президента Украины Владимира Зеленского в рамках всенародного опроса на местных выборах 25 октября вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.

Зеленский спросил, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе. В комментариях под постами президента и OBOZREVATEL в Facebook разгорелась дискуссия о целесообразности такого вопроса.

"Неужели монобольшинство не может это решить?.. Сейчас это выглядит как снятие с себя ответственности", "А чем другие регионы хуже или лучше? Вы же утверждаете, что мы одна страна!", "Лучше бы свободная экономическая зона от коррупции на территории всей Украины", – пишут пользователи.

По словам комментаторов, людям нужно объяснить термин "свободная экономическая зона".

"Сколько процентов украинцев понимают понятие "свободной экономической зоны"? Что такое Донбасс, какие терирории входят в данную территориальную единицу?" – спрашивает украинка.

"Что вы имеете в виду под словом "Донбасс", какой в конце концов эффект предполагается от создания такой "зоны"? Или это все я сам должен угадать и рассчитать?" – добавляет другой пользователь.

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