Вопрос Зеленского по Донбассу с ажиотажем восприняли в сети
В Facebook разгорелась дискуссия о целесообразности второго вопроса Зеленского
По словам комментаторов, людям нужно объяснить термин "свободная экономическая зона" на Донбассе
Некоторые пользователи посчитали, что президент снимает с себя ответственность
Второй вопрос президента Украины Владимира Зеленского в рамках всенародного опроса на местных выборах 25 октября вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Зеленский спросил, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе. В комментариях под постами президента и OBOZREVATEL в Facebook разгорелась дискуссия о целесообразности такого вопроса.
"Неужели монобольшинство не может это решить?.. Сейчас это выглядит как снятие с себя ответственности", "А чем другие регионы хуже или лучше? Вы же утверждаете, что мы одна страна!", "Лучше бы свободная экономическая зона от коррупции на территории всей Украины", – пишут пользователи.
По словам комментаторов, людям нужно объяснить термин "свободная экономическая зона".
"Сколько процентов украинцев понимают понятие "свободной экономической зоны"? Что такое Донбасс, какие терирории входят в данную территориальную единицу?" – спрашивает украинка.
"Что вы имеете в виду под словом "Донбасс", какой в конце концов эффект предполагается от создания такой "зоны"? Или это все я сам должен угадать и рассчитать?" – добавляет другой пользователь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится поставить украинцам Зеленский.
Как видно из списка, первыми в нем идут уже озвученные главой государства вопросы, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создание свободной экономической зоны на Донбассе.
Тогда как в следующих вопросах Зеленский якобы интересуется, поддерживают ли украинцы: сокращение количества народных депутатов до 300; легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных; право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.