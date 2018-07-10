Волынская трагедия: в Украине рассказали, когда помирятся с Польшей

Уже в ближайшие годы Украина и Польша откажутся от враждебной риторики из-за Волынской трагедии. Но чтобы приблизить это событие, Украине необходимо строить сильное государство.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, комментируя мероприятия к 75-й годовщине Волынской трагедии в Украине и в Польше.

"Пройдет некоторое время, и мы поймем, что наше общее будущее имеет большее значение, чем разобщенное прошлое. Я думаю, что даже через 10 лет этот вопрос уже не будет таким акцентированным и сложным, как сегодня. Сейчас еще живы жертвы с обоих сторон, та память и те раны. Мы сейчас не вспоминаем 17-е столетие, Богдана Хмельницкого - тогда тоже реки крови текли, но это не вызывает такого резонанса, как события 70-летней давности", - отметила Верещук.

По ее словам, историческая правда у каждой из наций своя, потому Украина не соглашается с оценками поляков относительно числа жертв Волынской трагедии.

"Но поляки сумели договориться с немцами, которые устроили это все с Польшей... Почему они не могут договориться с Украиной? Все зависит от уровня развития украинской государственности. Если мы будем сильными, экономически независимыми, мы будем равными среди равных, и поляки будут с нами договариваться так же, как и с Германией", - считает эксперт.

Как сообщила Верещук, украинская сторона, в том числе администрация президента Украины, предлагала Анджею Дуде совместное проведение мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии, но предложение не нашло отклика в администрации Дуды.

"Также надо отметить, что Анджей Дуда сейчас находится в такой внутриполитической ситуации, что он и не мог бы проводить, даже если бы и хотел… такие совместные чествования. Правящая партия "Право и справедливость" переживает последствия внесения изменений в закон об Институте национальной памяти. Недавно из-за давления США и Израиля они должны были признать свою ошибку в этом законе и снять вопрос относительно криминализации определенных высказываний. Сегодня они волнуются за свое реноме правой партии, волнуются за свой электорат. А выборы в местные советы в этом году, и им важно удерживать правый электорат в патриотическом порыве", - объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Польши Анджей Дуда в Луцке во время мероприятий, посвященных Волынской трагедии, заявил, что Польша будет большим другом Украины.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что противостояние между Украиной и Польшей ослабляет обе страны перед лицом российской агрессии.