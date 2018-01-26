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Волкер встретился с Сурковым: росСМИ сообщили подробности

11.5тЧитать новость на украинском

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не пришли к общему выводу касательно закона о реинтеграции Донбасса во время официальной встречи.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - подчеркнул он.

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Источник добавил, что стороны не приняли конкретных решений по итогам встречи, но " договорились продолжить диалог".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал встречу Волкера и Суркова "сверкой часов", продемонстрировав тем самым, что Кремль ничего не ожидает от диалога.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персоны
Курт ВолкерВладислав Сурков
Место
Россия
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