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Вокруг возвращения памятника Жукову в Харькове разгорелся скандал

2.8т Читать материал на украинском

Украинский институт национальной памяти обратился в Нацполицию из-за восстановления бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.

"Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины и Национальной полиции из-за установления памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове", – сообщили в пресс-службе УИНП.

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Институт просит проверить обстоятельства установления в Харькове памятника Жукову. Также в УИНП требуют возбудить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, УИНП попросил Генпрокуратуру обратиться в суд с иском к Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам и обязать их демонтировать памятник.

Памятник Жукову в Харькове

Памятник Жукову в Харькове

Ольга Гречкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

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Место
Украина Харьков
Тег
Институт национальной памяти
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Oldie Mr
Oldie Mr
Кернес бавиться. Зверніть увагу на його пику на білбордах.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В Харькове пора поставить памятник Кернесу в инвалидной коляске,как тест на зрелость общества.Можно только коляску,все и так поймут кому памятник.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
У последышей нацистских прихвостней даже памятники советских полководцев громивших их кумиров на фронтах Великой Отечественной войны вызывают приступы злобы и зубную боль
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2 из 3 ответов | показать все
Попович Олег
Попович Олег
Крымчанин Юрий, ну да из него полководец еще тот, а если бы на его месте был какой то Вася ты думаешь что проиграли бы, или ты думаешь что это он все решения сугубо принимал, он всего лишь винтик во всей системы, а ты и дальше поклоняйся культу личности убогий.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Попович Олег, Вы видимо своим умом не в состоянии понять что войны и сражения действительно выигрывают простые солдаты но под руководством опытных военачальников. Без них подразделения превращаются в неуправляемую массу
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