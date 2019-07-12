Вокруг возвращения памятника Жукову в Харькове разгорелся скандал

Украинский институт национальной памяти обратился в Нацполицию из-за восстановления бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.

"Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины и Национальной полиции из-за установления памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове", – сообщили в пресс-службе УИНП.

Институт просит проверить обстоятельства установления в Харькове памятника Жукову. Также в УИНП требуют возбудить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, УИНП попросил Генпрокуратуру обратиться в суд с иском к Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам и обязать их демонтировать памятник.

Памятник Жукову в Харькове Ольга Гречкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

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