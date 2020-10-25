Во Львове на выборах лидирует "Европейская солидарность" – Fama

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Во Львове на выборах лидирует 'Европейская солидарность' – Fama

Во Львове на выборах в городской совет лидирует партия "Европейская солидарность", а Олег Синютка выходит во второй тур выборов городского головы.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы Fama, которая проводила свое исследование по заказу 24 канала, передает пресс-служба "Евросолидарности".

По результатам экзит-пола на выборах в городской совет партии получили следующие результаты:

  • "Европейская солидарность" – 28%,

  • "Самопомощь" – 21%,

  • "Голос" – 12%,

  • "Варта" – 6%,

  • "Свобода" – 6%,

  • "Слуга народа" – 5%,

  • "Украинская галицкая партия" – 5%,

  • "Сила и честь" – 3%,

  • "Батькивщина" – 3%,

  • "Гражданская позиция" – 3%.

На выборах городского головы Львова результаты экзит-полов следующие:

Андрей Садовый – 38%,

Олег Синютка – 28%,

Руслан Кошулинский – 9%,

Ярослав Рущишин – 5%,

Игорь Васюник – 3%,

Игорь Зинкевич – 3%,

Юлия Гвоздович – 3%,

Тарас Кльофа – 2%.

Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября озвучены первые результаты экзит-полов по голосованию на выборах мэра Львова и в горсовет.

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