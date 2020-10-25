Во Львове на выборах лидирует "Европейская солидарность" – Fama
Во Львове на выборах в городской совет лидирует партия "Европейская солидарность", а Олег Синютка выходит во второй тур выборов городского головы.
Об этом свидетельствуют данные социологической группы Fama, которая проводила свое исследование по заказу 24 канала, передает пресс-служба "Евросолидарности".
По результатам экзит-пола на выборах в городской совет партии получили следующие результаты:
"Европейская солидарность" – 28%,
"Самопомощь" – 21%,
"Голос" – 12%,
"Варта" – 6%,
"Свобода" – 6%,
"Слуга народа" – 5%,
"Украинская галицкая партия" – 5%,
"Сила и честь" – 3%,
"Батькивщина" – 3%,
"Гражданская позиция" – 3%.
На выборах городского головы Львова результаты экзит-полов следующие:
Андрей Садовый – 38%,
Олег Синютка – 28%,
Руслан Кошулинский – 9%,
Ярослав Рущишин – 5%,
Игорь Васюник – 3%,
Игорь Зинкевич – 3%,
Юлия Гвоздович – 3%,
Тарас Кльофа – 2%.
Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября озвучены первые результаты экзит-полов по голосованию на выборах мэра Львова и в горсовет.