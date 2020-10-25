Во Львове на выборах лидирует 'Европейская солидарность' – Fama

Во Львове на выборах в городской совет лидирует партия "Европейская солидарность", а Олег Синютка выходит во второй тур выборов городского головы.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы Fama, которая проводила свое исследование по заказу 24 канала, передает пресс-служба "Евросолидарности".

По результатам экзит-пола на выборах в городской совет партии получили следующие результаты:

"Европейская солидарность" – 28%,

"Самопомощь" – 21%,

"Голос" – 12%,

"Варта" – 6%,

"Свобода" – 6%,

"Слуга народа" – 5%,

"Украинская галицкая партия" – 5%,

"Сила и честь" – 3%,

"Батькивщина" – 3%,

"Гражданская позиция" – 3%.

На выборах городского головы Львова результаты экзит-полов следующие:

Андрей Садовый – 38%,

Олег Синютка – 28%,

Руслан Кошулинский – 9%,

Ярослав Рущишин – 5%,

Игорь Васюник – 3%,

Игорь Зинкевич – 3%,

Юлия Гвоздович – 3%,

Тарас Кльофа – 2%.

Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября озвучены первые результаты экзит-полов по голосованию на выборах мэра Львова и в горсовет.