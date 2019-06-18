Внеочередные выборы в Раду: партия "Незалежність" представила первую пятерку

Партия "Незалежність" 18 июня представила первую пятерку своего предвыборного списка, с которым пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом на странице в Facebook сообщил лидер политсилы Анатолий Могилев. Он заявил, что на депутатские кресла претендуют "настоящие профессионалы, которые объединились, чтобы остановить развал правоохранительной системы, отменить люстрацию, вернуть честное имя тем, кто был незаконно уволен из органов в угоду политической коньюктуре".

В список партии вошли:

Анатолий Могилев , лидер "Незалежності";

Василий Фаринник, ленерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов;

Иван Ступак, полковник СБУ, народный депутат ВР 7-го созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь";

Сергей Черных, генерал-полковник СБУ, экс- первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ;

Татьяна Зюбанова, майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины".

На фото (слева направо): Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Анатолий Могилев, Василий Фаринник, Сергей Черных Facebook Анатолий Могилев

Могилев заявил, что данные кандидаты "знают, как вернуть доверие украинцев к людям в погонах, разработать законы, позволяющие повысить эффективность правоохранительной системы".

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

Презентация списка партии Facebook Анатолий Могилев

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