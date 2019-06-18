Внеочередные выборы в Раду: партия "Незалежність" представила первую пятерку

Партия "Незалежність" 18 июня представила первую пятерку своего предвыборного списка, с которым пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Об этом на странице в Facebook сообщил лидер политсилы Анатолий Могилев. Он заявил, что на депутатские кресла претендуют "настоящие профессионалы, которые объединились, чтобы остановить развал правоохранительной системы, отменить люстрацию, вернуть честное имя тем, кто был незаконно уволен из органов в угоду политической коньюктуре".
В список партии вошли:
Анатолий Могилев, лидер "Незалежності";
Василий Фаринник, ленерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов;
Иван Ступак, полковник СБУ, народный депутат ВР 7-го созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь";
Сергей Черных, генерал-полковник СБУ, экс- первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ;
Татьяна Зюбанова, майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины".
На фото (слева направо): Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Анатолий Могилев, Василий Фаринник, Сергей Черных
Facebook Анатолий Могилев
Могилев заявил, что данные кандидаты "знают, как вернуть доверие украинцев к людям в погонах, разработать законы, позволяющие повысить эффективность правоохранительной системы".
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Презентация списка партии
Facebook Анатолий Могилев
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
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