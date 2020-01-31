Вместо Волкера? Зеленский предложил Помпео назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма.

Об этом он сообщил во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве 31 января (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

Президент отметил, что такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины.

Майк Помпео провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", – сказал президент Украины.

president.gov.ua Майк Помпео провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским

president.gov.ua Майк Помпео провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским

president.gov.ua Майк Помпео провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским

president.gov.ua Майк Помпео провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским

Ранее должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины занимал Курт Волкер.

Отметим, что государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев высказал колоссальную поддержку его страны Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Помпео прибыл с официальным визитом в Украину в четверг, 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайком.

Помпео говорил, что намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины" и принять участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

На встрече с Зеленским госсекретарь США обсудит борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

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