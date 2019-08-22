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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом

3.1т

Так-с... За 100 дней команда Зеленского полностью слила дипломатию - президент за неё отвечал со дня инаугурации.

Дипломатия - это умение находить общий язык.

Совсем недавно, два года назад - Макрон твёрдо заявлял следующее: Россия - агрессор, королева Анна Русская - украинка.

Новости
Зеленский столкнулся с предательством

А сегодня он же выступает за "Европу от Лиссабона до Владивостока" и улыбчиво беседует со вчерашним ещё агрессором, а сегодня уже - несправедливо изгнанным из G8 европейцем.

С сентября команда Зе возьмётся за экономику, как только будет сформирован свой Кабмин.

Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Нам , он не нужен, а вам,он необходим!( кому -валидол а кому - вазелин)Для того кто не очаровывался, и неопходимости разочаровываться нет.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ні мабуть знову потрібно діставати шаблі зі стріхи та чистити кулемети
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"королева Анна Русская - украинка". Ну может быть Макрон таки почитал их школьный учебник по истории и осознал какую глупость сморозил.
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