Так-с... За 100 дней команда Зеленского полностью слила дипломатию - президент за неё отвечал со дня инаугурации.

Дипломатия - это умение находить общий язык.

Совсем недавно, два года назад - Макрон твёрдо заявлял следующее: Россия - агрессор, королева Анна Русская - украинка.

Новости Зеленский столкнулся с предательством

А сегодня он же выступает за "Европу от Лиссабона до Владивостока" и улыбчиво беседует со вчерашним ещё агрессором, а сегодня уже - несправедливо изгнанным из G8 европейцем.

С сентября команда Зе возьмётся за экономику, как только будет сформирован свой Кабмин.

Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом.

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