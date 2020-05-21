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21 мая • обновлено в 19:09
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Власть Зеленского, которой у Порошенко не было никогда

5.4т

Аналитические центры один за другим публикуют сравнительные анализы деятельности пятого президента Украины Петра Порошенко и шестого президента Украины Владимира Зеленского за первый год пребывания у власти

Сколько законов принято? Какие реформы проведены? Как изменилась ситуация в различных сферах управления и экономики? И оказывается, что Порошенко был куда большим реформатором, чем Зеленский, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Тут бы стоило облегченно вздохнуть и сказать: что и требовалось доказать. Но ведь сам такой подход к делу – ложь. А ложь – это то, что оглупляет и развращает избирателя. В особенности "совкового" избирателя, который постоянно находится в поиске "лучшего царя" или гетмана.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В первый год своего пребывания на посту президента Петр Порошенко вначале сотрудничал с парламентом, в котором у него вообще не было собственных сторонников, а потом с парламентом, в котором была сформирована коалиция. На первом этапе это была широкая коалиция демократических сил – "Народный фронт", БПП, "Самопомощь", "Батькивщина", Радикальная партия.

Реформы проводились в жизнь во взаимодействии президента и правительства Арсения Яценюка. При этом глава правительства был не чиновником в президентском офисе, как Алексей Гончарук или Денис Шмыгаль, а самостоятельным политиком, нередко оппонентом президента. Именно поэтому успех реформ – это коллективный успех. Какие-то реформы инициировал президент, какие-то – правительство и парламентарии. Какие-то реформы президент поддерживал, каким-то противостоял. По каким-то вопросам приходили к компромиссу. Именно поэтому можно с уверенностью утверждать: в первый год президентства Петра Порошенко Украину реформировал украинский народ и избранные им представители.

А что же Зеленский? Зеленский начинал так, как Порошенко – в парламенте у него не было сторонников, а затем, после выборов, его партия получила ошеломляющее большинство в Раде. Но Зеленский с первых дней своего пребывания в должности проявил себя как откровенный враг парламентаризма. Он фактически заблокировал все последние реформы демократических сил. После появления нового большинства и парламент, и правительство просто исчезли, превратились в отделы офиса президента. А после фактического развала монобольшинства началась борьба этого офиса с олигархической клиентеллой. Какое все это имеет отношение к реформам? Да никакого. И, действительно – это личный провал Зеленского, который после президентских и парламентских выборов сосредоточил в своих руках всю полноту власти.

Власти, которой у Порошенко не было никогда. Но важно ведь не это. Важно то, что под популистскую болтовню о народовластии власти и реформаторских возможностей был лишен украинский народ – тот народ, который был творцом реформ 2014-2019 года. Тот народ, у которого отобрали власть олигархи и отдали ее популистам и лоббистам своих интересов.

Поэтому не нужно искать "доброго царя" и сравнивать графики. Нужно вернуть власть народу.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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