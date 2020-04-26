Главная Новости
26 апреля • обновлено в 19:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех лохами?

15.4т

Ай, красавы!!! Аферисты с большой буквы!

Эти шаромыжники в пятницу вечером уволили Верланова и Нефьодова, а этой ночью уже организовали конкурс на глав налоговой и аудиторской службы. И срок подачи документов - сутки. А сам конкурс – 28.04.20!

Все это говорит, что у этого #моносброда уже есть кандидаты, которых они хотят протянуть на эти должности. Видимо уже успешно прошли встречи с братом Ермака. Но это же гребаный стыд!!! Эти мерзавцы просто хотят посадить на потоки своих людей. Видимо для кого-то после 28.04 должна закончиться эпоха бедности. И учитывая высокие коррупционные риски то такая "высокая" зарплата на эти должности - это явно намек на старый анекдот:

Устроился парень работать в милицию. Месяц проходит, второй, третий. Его

вызывает начальник.

- "Ты чего, друг любезный, зарплату не получаешь? В бухгалтерию тебя

вызывают".

- "А я думал, пистолет дали - так крутись как хочешь..."

Видимо и будущие руководители этих органов, контролирущие потоки с сотнями миллиардов, должны будут "наколядовать" себе и тем, кто их на это место устроит.

В общем это уже верх лицемерия и прямое признание, что конкурсы фейковые. А вот ссылка на конкурс.

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех, кроме себя, лохами?

PS Кстати, обнаружил эту схему Валерий Калныш. Ему респект!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Политический блог" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Политический блог
Персоны
Максим Нефедов Сергей Верланов Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) Государственная таможенная служба Украины
Источник
Источник: Телеграм-канал Борислава Березы
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
7
9
Смешно
26
Интересно
86
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Qurd Boz
Qurd Boz
Чувство стыда им чуждо...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
на складе тоже так ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Ну уж береза 100% л.о.х
Показать комментарий полностью
Ответить
1
8
2 из 4 ответов | показать все
Бабич Александр
Бабич Александр
Степанкова Людмила, куксов заліз , бо нікчемному ідіоту навіть на па-ра-ші тяжко знайти роботу, от і висирає тупі коменти , працюючи ботом на ботоксного фюрера
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Kuksov Michael, Ухо,а ты че здесь делаешь?Брысь скОтына!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги