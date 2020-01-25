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25 января • обновлено в 22:05
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Михаил Ткач
Михаил Ткач
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Владі потрібен інструмент, щоб саджати журналістів на ціпок

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Подивився фрагмент Свободи слова Шустера, де законоект про дезінформацію разом з його ініціатором міністром Бородянським прокоментували колеги.

Міністр Бородянський в якості головного аргумента за цей законопроект каже:

"Багато невдоволення тим, що країна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір"

Шкода що мене не запросили на цей ефір, але для відповіді міністру скористаюся фейсбуком.

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Нижче три скріншота на яких президент України Зеленський, голова президентської фракції Арахамія та депутат президентської фракції дають коментарі головним дезінформаторам та пропагандистам країни агресора. Телеканалам, які народили головні фейки про Україну. Цим спілкуванням вони легалізовують в очах аудиторії ці медіа. Дають їм рейтинги. Джерело для подальшого отруєння інформаційного простору.

Владі потрібен інструмент, щоб саджати журналістів на ціпок
Владі потрібен інструмент, щоб саджати журналістів на ціпок
Владі потрібен інструмент, щоб саджати журналістів на ціпок

Це і є найкращий доказ того що українську владу не хвилює боротьба з агресором за чистоту інформаційного простору, боротьба за правду.

Потрібен інструмент, за допомогою якого можна буде саджати українських журналістів на ціпок. Ціпок, який окреслює конкретний радіус, де журналіст може бігати. Це як з приватними будинками. Собака потрібна. Але потрібно, щоб вона кричала тоді коли потрібно, тоді коли намагаються пограбувати власника будинку на Банковій. А якщо собаки будуть бігати і плутатись під ногами, вкусять когось свого, топтатимуть доглянуті грядки де за допомогою "добрив" з тесли росте суспільна думка про ідеальну владу, тоді або ціпок, або постійні незручності.

Менше свободи журналістам - більше влади.

Більше свободи журналістам - менше влади.

Як написав колись Орвелл:

"Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада"

А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.

А далі вже без перешкод і загравань можна переконати виборця що 2+2=стільки скільки сказав президент. Може навіть 5.

Є ідея для міністра Бородянського. Екрани у домівках і офісах українців як у "1984" Орвелла. Зручна штука. Контролює навіть думки. Має сподобатися ідеологам і прихильникам законопроекта про дезінформацію.

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Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Михайла Ткача
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну так делайте нормальные новости и не придется сажать на цепь.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Dehtyaryov Ilya, вали в свою парашію, чмо пригожинське, без тебе розберемось якось....
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