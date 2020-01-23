Зеленский в Израиле: международник рассказал, какие ожидания от встречи с Путиным

Даже если встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина в Израиле состоится, она будет короткой и нерезультативной.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля. По его прогнозам, визит Зеленского в Израиль вряд ли приведет к каким-либо конкретным решениям.

"У каждого (Зеленского и Путина. – Ред.) – своя плотная программа. Думаю, что полноформатные переговоры между президентами Украины и России в такой ситуации невозможны", – объяснил эксперт.

Более вероятным форматом он назвал краткие консультации. "Как говорят, "на ногах встретились". 15-20 минут они могут посидеть, поговорить", – предположил Воля.

По его словам, в рамках такой встречи Зеленский и Путин могут "обменяться мнениями" по поводу Донбасса, освобождения крымских татар и т.д., однако результативность таких переговоров будет невысокой.

"Когда встречаются главы государств, они могут поставить точку в дискуссиях по поводу какого-то спорного вопроса. Но точку можно поставить только после того, как на техническом уровне (все согласовано. – Ред.). Когда мы видим, что "встретились президенты двух государств и решили…" Нет! Они только официально подтвердили ранее достигнутые решения", – уточнил он.

"Если встреча Зеленского и Путина будет, то я не думаю, что у этой встречи будут какие-то результаты", – резюмировал международник.

Также Воля посоветовал не ожидать каких-либо экстраординарных решений от встреч Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху или президентом Реувеном Ривлином.

"Будут ли результаты в виде каких-то позитивных решений с точки зрения украинско-израильских отношений – это вопрос. Пока эти встречи выглядят как политический обмен мыслями по разным вопросам. Во многом этот визит в Израиль выглядит так: форум (Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. – Ред.) в первую очередь, а все эти встречи идут как дополнение", – отметил он.

Зеленский прилетел в Израиль после форума в Давосе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Однако позже Зеленский сообщил, что он и вся украинская делегация отдали свои места на форуме тем, кто пережил Холокост, однако не смог попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.

Одновременно с визитом в Израиль прилетел и российский президент Владимир Путин. Ранее в Офисе Зеленского заявили, что встреча президентов Украины и России на форуме не запланирована, но может состояться.

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