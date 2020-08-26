Сегодняшний визит Президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу.

Митинги, провокации, плакаты, городские сумасшедшие, ложь.

И я, как мэр миллионного города, обязан объяснится, в первую очередь, перед земляками.

Проблема любого дурно пахнущего шоу, пусть это хоть концерт на Софийской площади, хоть предвыборное турне по регионам , всегда заключается в том, кто является его сценаристом и постановщиком.

К сожалению, руководитель государства доверился лизоблюдам и обманщикам, как в своём офисе, так и на местах.

И именно они являются организаторами этого шоу, в котором преследуют свои интересы, используя артистов различных жанров: от чревовещателей до силовых гимнастов.

Начну с того, что в нарушение официального протокола, меня никто не собирался приглашать на встречу Первого лица государства в аэропорт.

Это - беспрецедентный случай в политической истории Украины.

Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счётов.

Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8-45 из ОГА набрали мою приёмную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолёт садился уже в 9-20!

Понятно, что это была чистой воды подстава, потому, что: списки встречающих, охранные мероприятия, согласование с УДО, перекрытые улицы и пр.

Фактически меня хотели привезти не на официальную церемонию встречи, а на проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг, который вчера собирали по всему городу за 600 гривен "с лица" и разместили на аэропортовой "развилке" по пути следования кортежа.

Далее начался вообще цирк.

Враньё министра Криклия в аэропорту, что "вот-вот и начнём строить, сейчас будут подготовительные работы"

( кстати, Владимир Александрович это тендер тоже "слетел", вот ссылка на "Прозорро", что торги не состоялись), местные борцуны с плакатами, в том числе из тех, кто писал на меня все эти годы заявления во все правоохранительные органы страны, крики, вопли и провокации.

Не хочу останавливаться на грустном.

Скажу лишь одно.

Днепр всегда рад гостям. Любым.

И делать такое шоу - это, в первую очередь, проявить неуважение не к мэру, а к всей территориальной громаде.

Но для того, чтобы перестать быть участником шоу нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах.

Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать.

РАБОТАТЬ.

А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки.

А ещё.

Ещё людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов.

Гадливые ощущения.

Но я привык.

И жду, как уже понятно, новую серию дурно пахнущего шоу.

Теперь снова с обысками и автоматчиками из Киева.

И, да, ребята, картошку-фри из Макдональдса вместо прошлогодней шаурмы, народу вы уже не скормите...

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