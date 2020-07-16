'Вітілінарь', або Як Одеська регіональна служба ДВСКНКТ Держпродспоживслужби 'веде справи'

Так, кажуть, колись малограмотні селяни називали ветеринарів. Хоча всі пом'ятають - це була дуже поважна персона та професія! За їх труди приносили їм курку, чи сало, чи грошей за ліки для свійських тварин, медичну допомогу і таке інше. Коли везли на базар до міста м'ясо або молочні продукти - також "дякували" за ветеринарне свідотство, дозвіл, лист (довідку) паперу із "штемпселем".

Але це було 100 років тому. Дуже дивно, але здається, що хтось з сучасних ветеринарів заблукав у часі і вважає, що йому хтось винен особливою подякою за те, що він, вельмишановний, має робити згідно службових обов'язків українського державного службовця. А якщо не дочекався "подяки", то дуже ображається. І помста його, буде неменуча! Ї ось вам живий приклад:

Пам'ятаєте, як рік тому, в Чорноморському порту від голоду та спраги помирали три сотні українських овець? Сталося ця непотріб завдяки ветеринарам-інспекторам на кордоні, які не як не могли зрозуміти, що вівця – це жива істота ї вона хоче їсти та пити, поки ветеринарні інспектори, які виконують функції держави на протязі місяця (!) з’ясовували "хто кому Директор".

Тоді завдяки зоозахисникам та просто небайдужим громадянам стався великий наголос, була проведена перевірка дій посадовців Держпродспоживслужби і навіть помпезно відсторонили від обов’язків начальника прикордонного інспекційного посту №9 Одеської регіональної служби ДВСКН пана Василя Івановича Олефіра. При цьому особисто начальник Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті пан Игор Георгійович Сологуб надавав особисті письмові пояснення. Але згодом все стало на місця свої – Олефір повернувся на посаду, а пан Сологуб на посаді затвердився.

Олефір Василь Іванович

Сологуб Ігор Георгійович

Як вважаєте, а зло було покаране?

Ні як ї ні коли! Воно навіть не зникло, та готувало помсту! І через рік відігралось – на собаках та кішках!

Була собі така компанія в Чорноморську - ТОВ "Ісаія". Вона п'ятнадцять років спокійно імпортувала із США корм для кішок "Nutra Mix". Та тут, може короновірус комусь мозок пошкодив, чи криза економічна підштовхнула, може ще щось – і наші горезвісні "вітілінарі" в особі панів Олефіра та Сологуба у квітні цього року вирішили – не можна тепер таке в Україну ввозити. Чому – "Ну не та хворма!"

Фірма писала-писала до т.в.о. Голови Держпродспоживслужби Шевченко Ольги Петрівни, до інших установ, все пояснювала, надавала всі документи- результату катьма!

Шевченко Ольга Петрівна

Вже і американці через своє Посольство в Україні скаржаться - по всьому світу їх продукція влаштовує, а в "гордому" Одеському ветсанконтролі –ні!

Прийшлося комерсантам до суду іти. Звісно "вітілінарі" суд програли, контейнер віддали і тепер Держава має 120 тис. гривен компенсації вказаній фірмі- віддавати. А пани Олефір та Сологуб з дозволу пані Шевченко Ольги Петрівни продовжили на посадах керувати.

Якщо ви вважаєте, що "Вітілінарі" схаменулися на цьому, ви їх недооцінюєте - вони хлопці завзяті та креативні. Подовжили вже в червні цього року свою "боротьбу" із проклятими комерсантами - знову затримали такий самий контейнер із тим самим кормом, тих самих комерсантів з ТОВ "ІСАІЯ" - кажуть що в тому кормі щось не те, якісь домішки шкідливі. Цікаво, як це вони з'ясували в закритому та опломбованому митниками контейнері, але це вже деталі.

Так що, зараз треба комерсантам знову до суду іти? Чи нехай американці знов до свого Посольства в Україні апелюють, чи як? Гарно виглядає у черговий раз наша державна установа на міжнародному рівні! Це як раз відповідає іміджу демократичної держави з ринковою економікою, відкриту для світових ринків. І боротьба з корупцією теж квітне вочевидь!? До чого тут корупція, ви спитаєте - а як можна пояснити, коли під штучними зачіпками створюються перешкоди для порядного бізнесу? Може ці "вітілінарі" чекають , що їм сала принесуть, чи корма котячого? Чи вони на "принцип" пішли - покарати непокірних?

А хто черговий раз буде компенсувати Державі, те, що вона відшкодувала із бюджету потерпілим від свавілля? Вже більше 120 тисяч має відати казна - це скільки пенсій можна виплатити? Та це тільки за квітневий епізод.

Може пані Шевченко Ольга Петрівна, яка не хоче бачити, що її підлеглі "виконують", відшкодує ці гроші? Чи Сологуб Ігор Георгійович, начальник Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, чи Олефір Василий Іванович, який дивним чином після скандалу з вівцями через місяць був поновлений на посаді?

Це показує про некомпетентність посадових осіб, які виконують функцію держави! Вони повинні нести адміністративну та кримінальну відповідальність за зловживання та нанесення фінансових збитків Державі!

І взагалі, коли в Держпродспоживслужбі України з'явиться справжній керівник, а не "тимчасово виконуюча обов'язки"?!

Всі факти, наведенні в статті відповідають дійсності.

Далі матеріали будуть передані до правоохоронних органів.

Якщо ви цікавиться цією темою, чи може теж є що сказати з цього приводу, або у вас виникли теж проблеми по взаємодії з державними органами надсилайте свої пропозиції, скарги, листи на електрону адресу Асоціації "Аграрний Альянс України" / association - aaua @ ukr . net / , тел. моб +38068 28 08 107