Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Журналист Все статьи автора

Не все в Раде олигархи!

198 Читать материал на украинском

Нашел интересную картинку, на ней показано голосование украинцев в студии на тему депутатской заработной платы. Уверен, по стране расклад примерно такой же.

Голосование украинцев в студии

Голосование украинцев в студии

Сергей Щербина

Как показывает практика, многие видят нардепа априори миллионером, который попал в Раду решать свои вопросы. Это правда, но отнюдь не всегда.

На 5-м курсе университета приехал в Киев стажироваться в Верховной Раде. Интернатура была полгода и, благодаря ней, смог немного заглянуть в кулуары парламента. Не как журналист, а как интерн — по сути, сотрудник Аппарата.

Вот тогда я понял, что все не так, как кажется. Не все в Раде олигархи, и не все живут на широкую ногу. Многие сотрудники за мизирную по меркам Киева зарплату целыми днями пьют чай и саботируют работу.

Новости
''Я скромный человек, в месяц трачу несколько тысяч долларов'': как живут ''слуги народа''

У них нет мотивации работать и хоть как-то усовершенствовать законы. Их работу делают другие люди, которые вынуждены трудиться до упора.

А "бездельников" никто не увольняет, ибо на ответственную работу с такой зарплатой идти-то никто не хочет.

С депутатами ситуация иная, в нынешнем созыве много богатых людей. В следующем же их будет меньше. И часть из "новых лиц" в идеале будет жить на зарплату.

К чему веду — если мы хотим хорошего управленца, ему нужно платить нормальные деньги. Не 10 тысяч гривен в Киеве, и не 20. А больше.

Поэтому зарплата нардепа (в данном случае — управленца) должна расти. Не как у Коболева или Кравцова (по миллиону в месяц), конечно. Это преступный перебор.

Новости
Еще одни выборы, премьер и конфискация: с чего начнет новая Рада

В Европе есть такая практика — доход руководителя не должен превышать зарплату рядового сотрудника более чем в 4-5 раз. К примеру, если средняя зарплата в Украине 10 тысяч (номинальная), то зарплата нардепа должна быть 40-50.

Но. Важная оговорка. Каждый должен знать, что он несет уголовную ответственность не на бумаге, а на своей шкуре. Возьмет взятку — сядет. И да, с нардепов нужно спрашивать. За качество законов, за посещения. За работу в комитетах и в регионах. За кнопкодавство и так далее.

А пока, конечно, смешно смотреть на нардепов нынешнего созыва, которые ходят с охраной, ездят с в дорогих иномарках. Понятно, что им люди не верят.

А вы что думаете? Какая должна быть зарплата у нардепа?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Место
Украина
Теги
нардеп зарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel