Нашел интересную картинку, на ней показано голосование украинцев в студии на тему депутатской заработной платы. Уверен, по стране расклад примерно такой же.

Голосование украинцев в студии Сергей Щербина

Как показывает практика, многие видят нардепа априори миллионером, который попал в Раду решать свои вопросы. Это правда, но отнюдь не всегда.

На 5-м курсе университета приехал в Киев стажироваться в Верховной Раде. Интернатура была полгода и, благодаря ней, смог немного заглянуть в кулуары парламента. Не как журналист, а как интерн — по сути, сотрудник Аппарата.

Вот тогда я понял, что все не так, как кажется. Не все в Раде олигархи, и не все живут на широкую ногу. Многие сотрудники за мизирную по меркам Киева зарплату целыми днями пьют чай и саботируют работу.

У них нет мотивации работать и хоть как-то усовершенствовать законы. Их работу делают другие люди, которые вынуждены трудиться до упора.

А "бездельников" никто не увольняет, ибо на ответственную работу с такой зарплатой идти-то никто не хочет.

С депутатами ситуация иная, в нынешнем созыве много богатых людей. В следующем же их будет меньше. И часть из "новых лиц" в идеале будет жить на зарплату.

К чему веду — если мы хотим хорошего управленца, ему нужно платить нормальные деньги. Не 10 тысяч гривен в Киеве, и не 20. А больше.

Поэтому зарплата нардепа (в данном случае — управленца) должна расти. Не как у Коболева или Кравцова (по миллиону в месяц), конечно. Это преступный перебор.

В Европе есть такая практика — доход руководителя не должен превышать зарплату рядового сотрудника более чем в 4-5 раз. К примеру, если средняя зарплата в Украине 10 тысяч (номинальная), то зарплата нардепа должна быть 40-50.

Но. Важная оговорка. Каждый должен знать, что он несет уголовную ответственность не на бумаге, а на своей шкуре. Возьмет взятку — сядет. И да, с нардепов нужно спрашивать. За качество законов, за посещения. За работу в комитетах и в регионах. За кнопкодавство и так далее.

А пока, конечно, смешно смотреть на нардепов нынешнего созыва, которые ходят с охраной, ездят с в дорогих иномарках. Понятно, что им люди не верят.

А вы что думаете? Какая должна быть зарплата у нардепа?

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