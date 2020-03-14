Закрытие границ для иностранцев, особенно в условиях отсутствия реальной статистики инфицированных в Украине и несоблюдения карантинных правил внутри страны, – дань панической моде, а не метод борьбы с эпидемией.

Установление трехдневного срока на возвращение домой украинских граждан – стимул к лавинообразному перемещению огромного числа людей, многие из которых могли бы пережить вирус в странах, где работают или учатся. Эта лавина только усилит всплеск заболеваний в Украине.

Закрытие границ

Завершение трехдневного срока, установленного для возвращения наших граждан:

создаст коллапс на границе; продемонстрирует невозможность обеспечения условий для карантина всех, кто не смог вернуться в трехдневный срок; существенно осложнит отношения Украины не только с сопредельными странами, но и со всеми странами, где живут и работают наши граждане; резко осложнит общественно-политическую ситуацию в Украине.

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