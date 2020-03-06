Первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора назначен Виктор Чумак.
Об этом в пятницу, 6 марта, со ссылкой на собственные источники в органе сообщает ZN.UA.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что из Офиса генпрокурора уйдут все заместители Рябошапки, кроме главы САП Назара Холодницкого, срок полномочий которого заканчивается в ноябре 2020 года.
Виктор Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора
hromadske
На внеочередном заседании 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Его преемник будет назначен уже на следующей неделе.
Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора вместо Рябошапки
Главком
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".
Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.
5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Вовы".
Кандидатами на место генпрокурора назвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса и главу ГБР Ирину Венедиктову.
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