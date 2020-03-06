Главная Новости
6 марта • обновлено в 10:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора

5.1т
Читать материал на украинском

Первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора назначен Виктор Чумак.

Об этом в пятницу, 6 марта, со ссылкой на собственные источники в органе сообщает ZN.UA.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что из Офиса генпрокурора уйдут все заместители Рябошапки, кроме главы САП Назара Холодницкого, срок полномочий которого заканчивается в ноябре 2020 года.

Виктор Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора

Виктор Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора

hromadske

На внеочередном заседании 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Его преемник будет назначен уже на следующей неделе.

Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора вместо Рябошапки

Чумак назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора вместо Рябошапки

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

  • Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

  • 5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Вовы".

  • Кандидатами на место генпрокурора назвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса и главу ГБР Ирину Венедиктову.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Виктор Чумак Виталий Касько Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Чумак, это который воду из телевизора заряжал или которого Лукаш зачмырила на своем допросе?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
Ukraine The, второй) но такой же как первый по сути)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги