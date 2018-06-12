"Вихрь не минует": в США предупредили Украину о потрясениях

Украина уже никогда не станет частью России, однако на нее может повлиять "популистический вихрь".

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев. В то же время, по его словам, Украину уже будет сложно сбить с пути независимости и суверенитета.

"Касательно Украины, то раз народ стал на путь независимости и суверенитета, очень сложно его с этого пути сбить. А так или иначе, Украина всегда была на этом пути. Могут быть любые политические альянсы и даже союзы, но Украина останется Украиной и уж точно не станет частью России", - отметил Залмаев.

По его словам, ярко виден контраст на примере выборов.

"Контраст, который наиболее красноречиво говорит об уровне власти народа, т.е. демократии в России и Украине: если в первой на выборах все заранее определено и распределено, то украинский избиратель может решить, заслужил ли Порошенко второй срок президентства, и превратить свое решение в действие. У меня есть опасения, что этот популистический вихрь, бушующий над всей Европой, и не миновавший и Украину, повлияет и на исход украинских выборов, не в сторону либеральных ценностей", - подытожил Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, определены фавориты выборов президента-2019 в Украине.