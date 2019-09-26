С фронта — в Раду? Известный АТОшник сделал неожиданный прогноз

Участник АТО, командир подразделения "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили выразил надежду, что следующий созыв Верховной Рады Украины сформируют ветераны войны на Донбассе.

"Надеюсь, что будущий парламент будет сформирован из людей, которые на себе ощутили всю трудность любви к своей стране", – сказал Мамулашвили в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV.

Мамулашвили отметил, что сегодня в зоне конфликта находятся много молодых людей с хорошим образованием.

"Вот эта критическая масса может стать следующим парламентом", – считает он.

Пока, по его словам, ветеранам объединяться еще рано.

"Мы пока на таком этапе войны, которая еще не за спиной. Многие находятся на линии фронта. Довольно сложно бросить все там и начать политическую деятельность", – объяснил военный.

"Но стране это нужно. Стране нужны патриотически настроенные люди… Думаю, еще будет время, когда демобилизованные смогут участвовать в политике. Это обязательно для страны – таких людей видеть в политике", – подчеркнул Мамулашвили.

По мнению бойца, большинство людей, которые действительно способны стать эффективными политиками в военной сфере, находятся на линии фронта.

"Есть специалисты, которые, будучи политиками, могут поднять обороноспособность страны. Но эти люди сделали свой выбор, и сегодня они держат оружие", – уточнил он.

Мамулашвили признался, что и сам подумывал о политике, ведь в свое время учился в Париже и по образованию – специалист по дипломатии и международным отношениям.

"Если честно, совсем недавно получил украинское гражданство, я был гражданином Грузии. Практически все это время занимался войной. Правда, подумывал о политике. Но сначала все-таки надо закончить войну в Украину", – подытожил командир "Грузинского легиона".

Марш Защитников Украины на День Независимости 24 августа 2019 года Facebook / Група "Марш захисників Вітчизни"

Как сообщал OBOZREVATEL, состав следующего созыва Верховной Рады может быть сокращен до 300 человек. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение Конституционного суда. Кроме того, нардепы хотят отказаться от мажоритарных округов и ввести пропорциональную избирательную систему в Украине.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!