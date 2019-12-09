Ветераны АТО публично порвали флаги России и "ДНР" в Париже. Видео

Ветераны АТО на Донбассе устроили в Париже (Франция) яркую акцию протеста против капитуляции перед Россией. Они публично порвали флаги страны-агрессора и террористической "ДНР", а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!"

Как сообщает специальный корреспондент OBOZREVATEL, инициаторами перформанса были участники российско-украинской войны Андрей Козинчук и Максим Жорин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!" – сказали ветераны, после чего бросили разорванные флаги оккупантов на землю.

По словам корреспондента с места событий, после этого один из российских пропагандистов поднял российский флаг.

Как известно, Андрей Козинчук является ветераном АТО, сейчас он работает военным психологом и помогает украинским бойцам адаптироваться к мирной жизни.

Что касается Максима Жорина, то он бывший командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины. Родом ветеран из города Рубежное Луганской области. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в июле 2019 года Жорин баллотировался как самовидвиженец по 217 избирательному округу.

Ветераны АТО выступили против России в Париже

Ветераны АТО выступили против России в Париже

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Максим Жорин и Андрей Козинчук

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Листовки против Путина в Париже

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Ветераны АТО порвали флаги РФ и "ДНР" в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, ветераны АТО также заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров. По их мнению, эти переговоры в "нормандском формате" нельзя считать равными, поэтому есть опасения, что "украинцы могут дать заднюю". Кроме того, они жестко обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали "доказать, что он не лох".

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