Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Вешайте мой портрет": Джокер дерзко ответил на призыв Зеленского

11.3т
Читать материал на украинском

Пранкер "Джокер", известный разоблачающими "розыгрышами" украинских политиков, резко отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского не вешать в кабинетах чиновников своих портретов.

"Президент не икона", – сказал Зеленский и попросил не вешать его портрет в кабинетах. А значит, место вакантно. Ну а раз так, то вешайте мой портрет", – написал Джокер в телеграм-канале.

"Говорят помогает, если нечасто прикладываться", – пошутил пранкер.

Новости
"Мне видна ваша глупость": "Джокер" сделал грозное предупреждение власти
"Вешайте мой портрет": Джокер дерзко ответил на призыв Зеленского

Зеленский и "Джокер"

Зеленский и "Джокер"

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ему удалось лично пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Джокер Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
44
Смешно
9
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Вован
Руденко Вован
Шута в ростов .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги