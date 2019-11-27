"Вешайте мой портрет": Джокер дерзко ответил на призыв Зеленского

Пранкер "Джокер", известный разоблачающими "розыгрышами" украинских политиков, резко отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского не вешать в кабинетах чиновников своих портретов.

"Президент не икона", – сказал Зеленский и попросил не вешать его портрет в кабинетах. А значит, место вакантно. Ну а раз так, то вешайте мой портрет", – написал Джокер в телеграм-канале.

"Говорят помогает, если нечасто прикладываться", – пошутил пранкер.

Зеленский и "Джокер" Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ему удалось лично пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

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