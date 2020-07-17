Верховный суд отстранил мэра Черновцов Каспрука
Верховный суд отстранил Каспрука от должности мэра Черновцов.
Верховный суд отменил решение Седьмого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность досрочного прекращения полномочий мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Черновицкий окружной административный суд, сообщил УНИАН городской глава.
На период рассмотрения будет действовать решение Черновицкого горсовета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.
"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", – пояснил мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Каспрук первый раз был избран мэром в 2014 году. В ноябре 2015 года – переизбран на второй срок.
В июле 2018-го Черновицкий городской совет на сессии проголосовал за досрочную отставку Каспрука.
В 2017-м НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе. Он выписал себе $1000 материальной помощи.
Его увольнение во время тайного голосования поддержали 29 из 29 необходимых депутатов, всего на сессии присутствовал 41 избранник.
В апреле 2019-го Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра города Алексея Каспрука.
Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период своей отставки с 26 июля 2018-го по 23 апреля 2019 года, которую суд ранее признал незаконной.