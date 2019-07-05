Верховный суд окончательно запретил Онищенко идти в депутаты

Верховный суд окончательно запретил скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля.

Новый иск Онищенко не был удовлетворен, передает пресс-служба суда в пятницу, 5 июля.

"Верховный суд подтвердил свое решение о правомерности отказа ЦИК в регистрации кандидата в народные депутаты А. Онищенко", – сказано в сообщении.

Александр Онищенко Українська правда

Так, ЦИК отказал в регистрации, в частности, потому, что Онищенко не сдержал требований Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.

В ответ Онищенко предоставил документы об участии в международных соревнованиях по конному спорту, однако Верховный суд не принял их в качестве доказательств.

"Напомним, что Верховный суд уже рассматривал аналогичное дело по иску А. Онищенко и в своем решении от 25 июня 2019 по делу №855 / 152/19 отказал в удовлетворении исковых требований. Истец повторно обратился в суд с указанными исковыми требованиями, предоставив дополнительные доказательства", – рассказали в суде.

Верховный суд разъяснил Онищенко, что им не могут использоваться ссылки на решение Правления Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" и протоколы заседаний Правления этой общественной организации.

Александр Онищенко

"Суд также отклонил ссылку истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил, что то обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам не может быть признан уважительной основанием его выезда за границу и не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июня Александр Онищенко достал судовое решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.

23 июня Центральная избирательная комиссия обжаловала решениесуда по регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.

24 июня ЦИК потворно отказал ему в регистрации на выборы.

25 июня Верховный суд признал законным решение ЦИК.

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