Верховная Рада выбирает новый Кабмин: все подробности. Обновляется

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украина проводит внеочередное заседание. На нем парламентарии, помимо законопроектов, намерены рассмотреть вопросы обновления Кабинета министров, а также заслушать отчеты руководителей силовых ведомств. C трибуны к нардепам также обратится лично президент Владимир Зеленский.
OBOZREVATEL предлагает читателям следить за онлайн-трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". На ней определили новых министров Кабмина.
Верховная Рада
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку, стало известно 29 февраля.
Сам Гончарук заявлял, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опровергал.
По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.
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