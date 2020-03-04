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4 марта • обновлено в 14:22
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Верховная Рада выбирает новый Кабмин: все подробности. Обновляется

2.4т
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В среду, 4 марта, Верховная Рада Украина проводит внеочередное заседание. На нем парламентарии, помимо законопроектов, намерены рассмотреть вопросы обновления Кабинета министров, а также заслушать отчеты руководителей силовых ведомств. C трибуны к нардепам также обратится лично президент Владимир Зеленский.

OBOZREVATEL предлагает читателям следить за онлайн-трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". На ней определили новых министров Кабмина.

Верховная Рада

Верховная Рада

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну реально не смешно! В воздухе пахнет не весной, а слышен просто капец! 10 месяцев одни рассказывали сказки про светлое будущее, теперь другие будут рассказывать как первые все не правильно делали!
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