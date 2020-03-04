Верховная Рада выбирает новый Кабмин: все подробности. Обновляется

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украина проводит внеочередное заседание. На нем парламентарии, помимо законопроектов, намерены рассмотреть вопросы обновления Кабинета министров, а также заслушать отчеты руководителей силовых ведомств. C трибуны к нардепам также обратится лично президент Владимир Зеленский.

OBOZREVATEL предлагает читателям следить за онлайн-трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". На ней определили новых министров Кабмина.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку, стало известно 29 февраля.

Сам Гончарук заявлял, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опровергал.

По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.

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