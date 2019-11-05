ЦИК пересчитала голоса выборов в Раду: появился новый нардеп

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады Украины от 198-го избирательного округа Черкасской области.
Об этом информирует гражданская сеть "Опора" на странице в Facebook. Уточняется, что во вторник, 5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах.
После пересчета результатов парламентских выборов было установлено, что Рудык набрал 18921 голос избирателей.
Иллюстрация. Верховная Рада
Сергей Рудык
ukrr.info
После того, как депутат Рудик принесет присягу, в Раде IX созыва будет 424 парламентария.
Всего в парламенте должно быть 450 депутатов, но их меньше, потому что выборы не проводились в оккупированном Крыму и на Донбассе.
Напомним, 12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 198.
Как писал OBOZREVATEL:
Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию 9 сентября.
Он подал представление о досрочном прекращении полномочий всего действующего на тот момент состава органа.
Монобольшинство в Раде и некоторые представители других политсил поддержали представление Зеленского.
4 октября новый состав Центральной избирательной комиссии собрался на первое заседание для избрания руководства. По итогам голосования, главой ЦИК стал Олег Диденко.
Накануне парламентское большинство в Верховной Раде назначило новый состав Центральной избирательной комиссии.
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