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5 ноября • обновлено в 19:10
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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

ЦИК пересчитала голоса выборов в Раду: появился новый нардеп

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады Украины от 198-го избирательного округа Черкасской области.

Об этом информирует гражданская сеть "Опора" на странице в Facebook. Уточняется, что во вторник, 5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах.

После пересчета результатов парламентских выборов было установлено, что Рудык набрал 18921 голос избирателей.

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Иллюстрация. Верховная Рада

Иллюстрация. Верховная Рада

Сергей Рудык

Сергей Рудык

ukrr.info

После того, как депутат Рудик принесет присягу, в Раде IX созыва будет 424 парламентария.

Всего в парламенте должно быть 450 депутатов, но их меньше, потому что выборы не проводились в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Напомним, 12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 198.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
политика ЦИК Верховная Рада Украины выборы в Украине
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Рудык очень не любит Коломойского . И наоборот . К кому он примкнёт увидим . В прошлом он дружил с Порошенко .
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