ЦИК пересчитала голоса выборов в Раду: появился новый нардеп

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады Украины от 198-го избирательного округа Черкасской области.

Об этом информирует гражданская сеть "Опора" на странице в Facebook. Уточняется, что во вторник, 5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах.

После пересчета результатов парламентских выборов было установлено, что Рудык набрал 18921 голос избирателей.

Иллюстрация. Верховная Рада

Сергей Рудык ukrr.info

После того, как депутат Рудик принесет присягу, в Раде IX созыва будет 424 парламентария.

Всего в парламенте должно быть 450 депутатов, но их меньше, потому что выборы не проводились в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Напомним, 12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 198.

Как писал OBOZREVATEL:

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