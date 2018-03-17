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Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии" с Украиной - Климкин

7.2тЧитать новость на украинском

Венгрия со своими заявлениями в адрес Киева вплотную приблизилась к "красной линии".

Об этом министр заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что действия Будапешта - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к "красной линии". Поскольку так с партнерами, в принципе не говорят", - отметил Климкин в интервью ВВС.

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Напомним, Венгрия выдвинула три условия Украине из-за языкового скандала, который возник после принятия реформы образования.

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Темы
Языковой скандалРеформа образования
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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