Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии" с Украиной - Климкин

Венгрия со своими заявлениями в адрес Киева вплотную приблизилась к "красной линии".

Об этом министр заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что действия Будапешта - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к "красной линии". Поскольку так с партнерами, в принципе не говорят", - отметил Климкин в интервью ВВС.

Напомним, Венгрия выдвинула три условия Украине из-за языкового скандала, который возник после принятия реформы образования.