Венгрия устроила в НАТО новый бунт против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и ко всем государствам-союзникам, передает "Европейская Правда" со ссылкой на штаб-квартиру НАТО.

Венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

"Украинское государство ослабло до той степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - сказано в документе.

Правительство Виктора Орбана также отмечает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

Издание отмечает, что обращение содержит норму, которая напоминает шантаж.

Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств стран-членов НАТО (в том числе - венгерского меньшинства в Закарпатье).

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".