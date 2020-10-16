Венедиктова съехала с госдачи в Пуще-Водице

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в Пуще-Водице.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора. При этом, там не уточнили, куда Венедиктова переехала и как давно она уже не живет в Пуще-Водице.

"Да, она переехала, как и обещала", – сказали в ведомстве.

Напомним, о том, что генпрокурор живет в комплексе отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами, сообщил ранее народный депутат Гео Лерос. Сама Венедиктова объяснила это соображениями безопасности, заверив, что такие меры временные.

В Пуща-Водице отказались назвать стоимость предоставленной в пользование Венедиктовой государственной резиденции, однако заверили, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

Ранее также стало известно, что президентскую резиденцию на территории Пуща-Водицы Венедиктова арендовала вдвое дешевле от полной стоимости (675 кв. м в месяц ее семье стоили 63 тыс. гривен – если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции должна стоить 115 тыс. грн).

Отметим, что ранее в расследовании программы Bihus.Info говорилось о том, что Венедиктова может переехать из госдачи в Пуща-Водице в комплекс в Конча-Заспе, который находится около резиденции президента Владимира Зеленского. По данным собственных источников журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке в несколько соток. Журналисты посчитали, что аренда этого дома семье генпрокурора будет стоить 303 тысячи гривен в год, или чуть более 25 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.

Ранее стало известно, что заселиться туда генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.