Венедиктова потребовала взять "слугу народа" Юрченко под стражу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Об этом она лично сообщила на своей странице в Facebook. Венедиктова отметила, что любые должности будут напрасными, если представители ОГПУ и антикоррупционных органов не заставят себя сконцентрироваться на деле и ответственности.

"Уголовная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно, одновременно ответственность, подписать народном депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей", – написала генпрокурор.

Также Венедиктова отметила, что не является секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП, и добавила, изучать материалы дела – это не только ее право, но и обязанность, установленная законом.

"Кое-кто пытается сместить фокус – не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений. Если в моем лице правоохранители хотят видеть надежное плечо, следуйте букве закона. Я не буду ограничивать конституционные права граждан со специальным статусом или без такового, не изучив материалы дела. Это мое принципиальное условие, и я не собираюсь от него отказываться", – сказала глава ОГПУ.

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