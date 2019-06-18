"Ведут себя как с едой": Портников предупредил Зеленского о хищных замашках Кремля

Окончание войны на Донбассе может быть не таким скорым и простым, как об этом думает президент Украины Владимир Зеленский.

В своем интервью изданию Bild он отметил, что "все войны заканчиваются" и будет делать для этого все возможное. Однако опыт современного мира доказывает, что далеко не все конфликты можно решить, подчеркнул в своей колонке для "Эспрессо" журналист Виталий Портников.

В качестве примера он привел конфликт на Ближнем Востоке, который длится с 1940-х годов, меняя свои форматы, а также противостояния в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе.

"С Донбассом ситуация намного сложнее, и я бы сказал, еще хуже. Россия своего участия в конфликте не признает, продолжает доказывать, что кризис – внутреннее дело Украины. Владимир Зеленский стремится к переговорам с Москвой. А Путин хочет, чтобы Зеленский говорил с "сепаратистами", то есть с руководителями марионеточных администраций", – высказал свою точку зрения Портников.

По его мнению, в нынешнем виде война на Донбассе может длиться до бесконечности, поскольку в Москве поняли, что это – рычаг влияния на украинскую власть.

"При помощи войны можно менять президентов и расклад сил в парламенте. Москва ведется себя с Украиной как с едой, которую нужно довести до готовности", – отметил Портников.

Владимир Зеленский news.liga.net

Журналист напомнил слова президента Украины о том, что "не может ждать пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день" и если Минский процесс не сработает, то он готов к "любому другому пути переговоров, к "нормандскому" или другому любому формату".

"Но дело не в формате. Дело в России", – подытожил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в интервью рассказал, о чем бы общался с Владимиром Путиным во время их встречи.

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