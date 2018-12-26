''Вбивает клин'': в Польше предостерегли Украину от очередной подлости России

Российская Федерация активно пытается вбить клин между Украиной и Польшей, но у нее ничего не получится.

Как рассказал в интервью "Европейской правде" польский посол Ян Пекло, подобные действия Москвы также направлены и на другие европейские государства.

"Существует еще одна проблема – российские провокации. Это не только польская проблема, действия РФ заметны и в других европейских странах. Стоит только вспомнить недавние события во Франции – протесты "желтых жилетов", где были заметны флаги самопровозглашенных республик", – отметил посол.

Он добавил, что до европейцев начал постепенно доходить смысл этих провокаций и непосредственная роль России.

"Так же мы видим активные попытки России вбить клин между нашими народами. И это не какая-то новость – Россия делала это всегда, еще с царских времен", – пояснил Пекло.

По словам посла, нельзя исключать, что накануне парламентских и президентских выборов в Украине и Польше произойдут провокации, нацеленные на осложнение отношений между странами.

Ян Пекло "Фокус"

"Будут провокации в предвыборное время? Очень не исключено, но вряд ли они будут успешными", – отметил он.

Пекло пояснил, что обострение отношений Киева и Варшавы выгодно только России, но народы двух стран понимают опасность действий РФ для Европы, они знают цену гибридным атакам.

"Попытки нас перессорить и, более того, уничтожить европейскую и евроатлантическую солидарность вряд ли будут успешными. Вскоре в обеих наших странах будут новые парламенты, которым будет проще подойти к решению накопившихся проблем", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ян Пекло также рассказал, что нынешние отношения Украины и Польши являются более чем хорошими, а слухи об обратном не соответствуют действительности.