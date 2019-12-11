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11 декабря • обновлено в 09:34
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Важный ответ Зеленского, который в Париже не прозвучал

5.3т

Вопрос журналистки на совместной пресс-конференции в Париже к Путину и Зеленскому после их переговоров выглядел примерно так: "Какова будет судьба Донбасса и что вы решили по этой проблеме?".

Президент Путин, нервно потопывая ножкой по полу, отвечал не раздумывая (опять же не дословно): "У нас разные подходы к этой проблеме с президентом Зеленским. Мы настаиваем на строгом соблюдении Минских соглашений". Вот тут президенту Зеленскому следовало сказать: "Владимир Владимирович, минуточку! Вы оккупировали Крым и часть Донбасса, ссылаясь потом на то, что подписанный Россией Будапештский Меморандум не имеет силы, поскольку вы считали власть в Украине на тот период времени, нелегитимной. Так почему вы настаиваете на выполнение Минских соглашений, которые были подписаны той "нелегитимной" властью? У вас явно присутствуют двойные стандарты. Когда вам выгодно – вы говорите одно, а когда не выгодно – прямо противоположное! Так скажите нам – власть в Украине после Майдана была легитимная или нет?". После такого "наезда" в зале повисла бы гробовая тишина и было бы слышно, как муха летает над головой президента России, почуяв нечто отхожее.

Новости
Безнаказанность Путина

Таких двойных стандартов у Путина хоть отбавляй, однако мало кто выводил его на чистую воду в присутствии других мировых лидеров и при большом скоплении мировой прессы. Инфаркта у него вряд ли бы случилось, он деревянный, однако настроение сильно бы испортилось. Напомню об его пояснениях присутствия российских войск в Крыму перед аннексией и после. Вначале Путин говорил: "это ополченцы", потом – "з а спиной сил самообороны Крыма стояли российские военнослужащие", и в итоге – "да, это были наши вооруженные силы".

Новости
Итоги встречи в Париже: развеяны горы иллюзий

Ответь так Зеленский журналистке или по–сути – задай такой вопрос Путину, он точно вышел бы победителем в этом раунде переговоров с лидером страны-агрессора. Весь мир тогда бы увидел – как Путин "включает дурака" и не находит ответа на конкретный вопрос. Пока все обошлось без "жертв" и эмоций. Все остались при своих и реноме Путина не очень сильно пострадало. Тем не менее, следует при каждом удобном случае, коль "пошла такая пьянка", ставить Путина на место. После чего он перестанет появляться на публике и "уйдет в монастырь", точнее – в Кремль, откуда Сталин не вылезал до конца своих дней. Решение же проблемы Донбасса лежит никак не в самом Донбассе, там – "чума", и не в Кремле – там "холера", а в Вашингтоне. Как "Вашингтонский обком" решит, так и будет. Европа с каждым годом становится все менее и менее зависимой от российского газа и нефти. Еще немножко и "прощание славянки". Тогда труп врага приплывет по реке Яндзы прямо к ногам ожидающих.

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Автор
Герман Обухов Герман Обухов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Я могу ответить за него: Донбасс уйдет из Окраины.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
На что Путин бы и ответил: " Будапештский меморандум первой нарушила Украина-объявив об курсе в НАТО"
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Иванов Александр
Иванов Александр
Наш боялся сказать лишнее слово. С точки зрения дипломатии выглядел очень слабо. Особенно это было видно на итоговой пресс-конференции. А обращение к Лаврову вообще признак слабости и не культурности. Вообще создалось впечатление что он поехал туда налаживать связи с врагом Украины!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Иванов Александр, Зеленский так слабо выглядел, потому что очень боялся врагов Украины. Тех, что мaйданят в бывшем Киеве.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Иванов Александр, Все враги Украины живут исключительно на Украине. Ехать к ним никуда не надо.
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